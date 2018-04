15 Prozent der Bevölkerung in 181 Vereinen aktiv

Carola Voigt

Prenzlau (MOZ) Prenzlau. Eine magere Beteiligung war bei der Mitgliederversammlung des Kreissportbundes Uckermark zu verzeichnen. Von 181 Vereinen im Landkreis entsandten nur 41 ihre Vertreter. Insgesamt waren 88 Teilnehmer anwesend. Beschlussfähig war die Versammlung laut Satzung aber trotzdem.

Das Gremium des KSB musste ohne den Vorsitzenden Norbert Griem auskommen, der wegen eines Krankenhausaufenthaltes nicht teilnehmen konnte. Den Part übernahm Stellvertreter Armin Gehrmann.

Die Auswertung des letzten Jahres ergab, dass es trotz des Bevölkerungsschwunds einen hohen Anteil an Sport treibenden Menschen gibt – nämlich 15,08 Prozent der Gesamtbevölkerung in der Uckermark (121 014). „Das ist für unsere Region großartig. Im Ranking des Landessportbundes liegen wir auf Platz 4. Vor uns stehen nur die Sporthochburgen Cottbus, Potsdam und Frankfurt“, erzählte Gehrmann. Der KSB hat nun insgesamt 18 254 Mitglieder, die in 181 Sportvereinen organisiert sind. Der größte Verein ist nach wie vor der TSV Blau-Weiß Schwedt (1897), gefolgt von der SSV PCK Schwedt (1278) und dem Wassersportverein PCK Schwedt (665). Den größten Zuwachs (186) verzeichnete Rot-Weiß Prenzlau, wo jetzt 229 Mitglieder organisiert sind. Dies begründet sich aber mit der Insolvenz von Blau-Weiß Energie Prenzlau. Der Fußball ist und bleibt die Nummer eins in unserer Region. Bei den mitgliederstärksten Sportarten steht der Gesundheitssport auf dem zweiten Platz (2249), gefolgt vom Handball (784). „Wir sind auch stolz, dass wir weiterhin acht Landesstützpunkte in unserer Region haben. In Schwedt ist es das Boxen beim UBV, das Gewichtheben beim TSV, der Kanurennsport bei Wassersport PCK, das Schwimmen bei der SSV PCK Schwedt und der Fußball beim FC Schwedt. Einen zweiten Fußballstützpunkt gibt es in Templin, wo auch Radsportler beim Templiner SV Lok gefördert werden. Beim VC Angermünde gibt es den Volleyball-Landesstützpunkt“, fügte Gehrmann hinzu.

Auch in puncto Aus-, Fort- und Weiterbildung war 2017 ein positiver Trend zu verzeichnen. Zwei Grundlehrgänge absolvierten 30 Teilnehmer, 17 nahmen an einem Aufbaulehrgang teil. In zwei Lizenzlehrgängen schlossen 34 Teilnehmer erfolgreich ab und bei vier Lizenzverlängerungsangeboten waren es sogar 69 Teilnehmer aus 13 Sportvereinen. Auch bei den Angeboten des KSB in diesem Jahr sind viele Lehrgänge schon ausgebucht.

Über das Jahr verteilt bietet der Kreissportbund auch wieder acht Veranstaltungen an. Am 5. Mai findet das 24. Seniorensportfest statt. Es folgen der 7. Uckermärkische Wandertag in der Region Angermünde (27. Mai), die 24. Kinder- und Jugendsportspiele (4. bis 8. Juni), 13. Kita-Cup (5. September), das 9. Senioren-Tischtennisturnier (16. September), die 22. Sportnacht der Kreissportjugend in Templin (9. November), die Stützpunktberatung Ostuckermark (12. November) und die Stützpunktberatung Westuckermark (16. November). Nach den Berichten des Vorstandes, der Kreissportjugend und der Kassenprüfer und der Auswertung des Haushaltsplans 2017 wurde der Vorstand des KSB einstimmig entlastet. Auszeichnungen mit vier Ehrenurkunden für Vereine und fünf Ehrennadeln des KSB schlossen sich an.

Ehrenurkunde für Vereine:

SSV PCK Schwedt, Templiner Turnverein, ESV 49 Angermünde, FSV Rot-Weiß Prenzlau

Ehrennadel in Gold:

Jana Gartz vom Templiner Reha- und Behindertensportverein (seit vielen Jahren im Ehrenamt aktiv, Übungsleiterin, 2.Vorsitzende)

Ehrennadel in Bronze:

Renate Becker von der Schützengilde Templin (ehrenamtlich aktiv seit über 20 Jahren, Verantwortung für die Sportstätte)

Peter Fenske von der Schützengilde Templin (ehrenamtlich aktiv seit 2003, Schießleiter und Wettkampforganisator)

Antje Wendtlandt vom SV Topfit Prenzlau (Stellvertretende Vorsitzende, Übungsleiterin)

Barbara Thielemann vom SV Topfit Prenzlau (Vorstandsmitglied, Kassenwartin und Übungsleiterin)