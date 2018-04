Neuer Vorstand des FC Schwedt

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Der größte Schwedter Fußballverein hat einen neuen Vorstand gewählt. Eine äußerst gut besuchte Mitgliederversammlung bestimmte das neunköpfige Führungsgremium des FC Schwedt, in welchem es neben sechs bisherigen auch drei neue Mitglieder gibt.

Vor der Wahl wurde das zurückliegende Sportjahr bilanziert: Dem Verein war es gelungen, seine Mitgliederzahl bei 330 stabil zu halten („ein echter Erfolg in unserer Region“, meinte der Vorsitzende Tino Reetz). Drei Männer-, ein Frauen- und zwölf Nachwuchs-Teams bestreiten bei den Fußballern Training und Spiele, vier Mannschaften in zwei Spielklassen kegeln aktiv. Besonders erfreulich sei die stabile und ab dem Bereich E-Junioren (AK 9/10) leistungsorientierte sportliche Entwicklung.

„Dazu beigetragen haben auch zahlreiche Projekte außerhalb des gewöhnlichen Fußball-Spielbetriebes“, sagte Reetz und nannte die umfangreiche Serie von „energy-Hallencups“ in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken, das Trainingscamp mit der Rummenigge-Fußballschule im Sommer oder auch das Engagement des Vereins (als einziger mit ehrenamtlichen Kräften) in der sportbetonten Kästner-Grundschule. Aus der sportlichen 2017er-Bilanz hob der Vorsitzende den Landesmeistertitel für Kegler Thomas Schulz (danach DM-10.) sowie das Abschneiden der B-Junioren in der Brandenburgliga hervor. Er versäumte es dabei nicht, allen Sponsoren und Förderern zu danken, die in umfangreichem Maße das Sportreiben beim FC Schwedt unterstützen.

Zugleich erweist sich der Verein weiterhin als zuverlässiger Betreiber zweier Sportstätten mit insgesamt sechs Fußballplätzen und einer Vier-Bahnen-Kegelanlage mit einem – von der Stadt größtenteils geförderten – Aufwand von mehr als 100 000 Euro im Jahr. Bei der Hoffnung auf verbesserte Bedingungen setzt der FC Schwedt auf den herbeigesehnten Baustart für den ersten uckermärkischen Kunstrasenplatz am Stadion Heinrichslust im Mai mit Fertigstellung im Herbst. „Wir wollen ihn gern mit dem Rummenigge-Fußballcamp im Oktober einweihen“, sagte Tino Reetz. Und fügte hinzu: „Natürlich hoffen wir darüber hinaus auf eine nahtlose Fortsetzung mit dem nächsten Bauabschnitt im kommenden Jahr.“ Hier sind ein weiterer Rasenplatz neben dem Kunstrasen-Areal, das Verlegen des Mini-Spielfeldes und der Bau neuer Pkw-Parkplätze vorgesehen.

In den Vorstand gewählt wurden: Tino Reetz als Vorsitzender sowie die Mitglieder Marco Nitsche, Robert Figur, Hannes Hanf, Silvio Pohlmann, Tim Pommer, Peter Sommer (alle Fußball), Jörg Matthies und Tina Merker (beide Kegeln). Über die weitere Aufgabenverteilung wird zeitnah bei der ersten Vorstandssitzung entschieden. (jm)