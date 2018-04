Erfolgreicher Saison-Einstand

Eberhard Keil

Berlin Den Ruderern des RC Beeskow ist ein guter Auftakt in die neue Saison gelungen. Sie kehrten von der Regatta in Berlin-Grünau mit prima Ergebnissen zurück.

Sonniges und vor allen Dingen windstille Wettkampftage bildeten die Kulisse für den geglückzen Auftakt der diesjährigen Regatta-Saison der Ruderer. Die international bekannte Regattastrecke in Berlin-Grünau war der richtige Rahmen für dieses sportliche Ereignis. Das in den letzten Wochen sehr kalte Wetter hatte keinen Trainingsbetrieb auf dem Wasser zugelassen, so dass die Vorbereitungen für den ersten Wettbewerb sehr schwierig waren.

Im Winter war sehr fleißig trainiert worden, aber das Trockentraining beziehungsweise Ergometer-Rudern ersetzt bei weitem nicht das Training auf dem Wasser. Auch die Beeskower Ruderer konnten erst kurz vor der Grünauer Regatta mit dem Wassertraining beginnen, denn aus Sicherheitsgründen (Wassertemperaturen) war dies bisher nicht möglich. Deshalb nahm nur eine kleine Gruppe von Leistungsruderern vom Ruderclub Beeskow in Berlin-Grünau teil.

Es war erstaunlich, dass trotz der widrigen Wetterverhältnisse sehr viele Vereine aus der ganzen Bundesrepublik nach Berlin kamen, so dass die einzelnen Rennen sehr gut besetzt waren. Erfreulich war, dass die kleine Beeskower Delegation in diesem erlesenen Feld recht erfolgreich abschnitt. Der leichte Doppelzweier mit Christin Hahn und Charlotte Gorsky konnte leider nicht in der leichten Klasse starten, da einige Abmeldungen erfolgten. So mussten sie in einer anderen Klasse in den Wettkampf. Trotz dieses Handicaps konnten sie den zweiten Platz erreichen und eine Silbermedaille in Empfang nehmen.

Beide Sportlerinnen stiegen dann in den Einer und waren auch hier sehr erfolgreich. Charlotte Gorsky konnte sich souverän gegen die starke Kokurrenz durchsetzen und den Sieg holen. Im gleichen Rennen freute sich Christin Hahn über Platz 3. Es war erstaunlich, dass die beiden Ruderinnen, trotz ihrer geringen Möglichkeiten zum Wassertraining, diese Leistung abgerufen haben.

Ein besonderes Erlebnis war für André Posaschkow die Teilnahme an dieser Regatta in Grünau, denn das letzte Mal hat er vor 31 Jahren an der Regatta teilgenommen. In seinem Masters-Einer-Rennen erreichte er den ersten Platz, so dass der Wiedereinstieg in den Wassersport sehr gut gelungen war. Schon eine Woche hatte er an der Langstreckenregatta in Fürstenwalde teilgenommen und war Zweiter geworden. Für die kleine Delegation des RC Beeskow ein guter Auftakt zur Regatta-Saison, so dass auch der Betreuer der Mannschaft, Matthias Hahn, recht zufrieden sein konnte.