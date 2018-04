Zum Saisonabschluss zwei Niederlagen

Manfred Borchert

Eisenhüttenstadt Das Senioren II-Team des EBV 1971 hat seine beiden abschließenden Punktspiele der Saison in Bernau gegen den Gastgeber SSV Lok hoch mit 38:84 (16:45) und gegen die WSG Fürstenwalde mit 41:66 (26:37) verloren.

Zum Ausklang der Saison konnte der EBV noch einmal mit acht Spielern anreisen. Gegen den Gastgeber und Serienmeister der Ü35, Lok Bernau, hatten die Gäste von Beginn an wenig Chancen. Die Gastgeber gingen wie gewohnt in der Defensive aggressiv zu Werke. Das traf den Nerv der Oderstädter. Ballverluste waren schon in dieser Phase der Gäste die Folge. Schnell stand es 25:10 und zur Halbzeit 45:16 für die Randberliner.

Dem EBV gelang dann eine gute Blockarbeit, um so die beiden Center für Korbaktionen frei zu bekommen. Das klappte auch mehrere Male recht gut. Gute 18 Punkte für Steffen Wersing und sechs Zähler für Mario Krüger waren die Folge. Auf Grund der harten körperbetonten Bernauer Defensive kam der EBV zu wenig Wurfchancen. Wenn dann einmal ein Wurf daneben ging, gelang es dem EBV nicht immer, den eigenen Ball zu rebounden. In der zweiten Spielperiode baute Bernau seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Nach 30 Minuten stand es 65:26.

Im zweiten Spiel gegen WSG Fürstenwalde begann der EBV mit einer guten Defensive. Das Aufbauspiel der Stahlstädter war besonnen. Zielstellung war es, die Fehler zu minimieren. Das gelang recht gut. Offensiv wurden die Chancen gut genutzt. Ein 16:16 nach zehn Minuten war der Lohn dieser Mühen. Im zweiten Viertel riss der Faden etwas. Die Zuspiele kamen nicht mehr so punktgenau an den Mitspieler. Fürstenwalde roch den Braten und konterte nach Fehlpässen. Zur Pause führte die WSG mit 37:26.

Nach der Halbzeit setzte sich die fehlerhafte Spielweise des EBV fort. Die Lücken wurden in der Defensive größer, die Reboundarbeit klappte auch nicht mehr wie gewünscht. Die EBV-Foulquote stieg, die Fürstenwalder erhielten mehr Wurfchancen, die sie besser als die Oderstädter nutzten. Nach 30 Minuten führte Fürstenwalde sicher mit 56:32. Die WSG gewann verdient mit 66:41.

EBV-Trainer Jörg Hohlbein: „Gegen Bernau habe ich alle acht Spieler durchgewechselt, um die Teamarbeit innerhalb der Mannschaft zu forcieren. Gegen Fürstenwalde hatten wir uns unter Wert geschlagen. Wir waren offensiv zu hausbacken. Die Laufarbeit fehlte, es kamen zu wenig Blöcke. Das hinderte uns daran, dran zu bleiben.“