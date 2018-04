TTV-Team in der 1. Landesklasse Siebter

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Freitag hat der TTV Eisenhüttenstadt mit seinem Punktspiel beim Tabellendritten Rot-Weiß Werneuchen die Saison in der 1. Landesklasse, Staffel 2, beendet. Bereits vor dem Ausgang dieser Partie, in der die Eisenhüttenstädter Außenseiter sind, steht ihr siebter Rang unter den zehn Mannschaften fest. Damit hat der Vorjahresdritte den Klassenerhalt vorzeitig geschafft.

Mehr als der Ligaverbleib war für den vor gut fünf Jahren gegründeten Verein nicht drin, da der an Nummer 2 gesetzte Marcel Hass in der Hinrunde verletzungsbedingt ausgefallen war. In dieser Saison spielten im Einzel der an Nummer 1 gesetzte David Schulz bislang 17 Mal (24:20 Punkte), Marcel Hass 13 Mal (17:13), Ralf Perlwitz (Nummer 3/17 Einsätze/28:14), Jens Sobotta (Nummer 4/9 Einsätze/5:18), Mario Perlwitz (Nummer 7/sieben Einsätze/4:11), Frank Leh als Nummer 5 (4 Einsätze/0:9) und Enrico Städter (Nummer 6/1/0:3). Daniel Hannemann als Nummer 8 bestritt noch kein Punktspiel .