Schüsse erweisen sich als Fehlzündung

Claudia Duda

Zehlendorf (MOZ) Ein Hubschrauber und mehrere Einsatzwagen der Polizei kamen in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag zwischen Zehlendorf und Stolzenhagen zum Einsatz, weil mehrere Anwohner angerufen hatten und davon berichteten, Schüsse gehört zu haben. Zunächst gingen am Sonnabend, zwischen 20.30 und 23 Uhr mehrere Anrufe bei der Polizei ein. Einige Zehlendorfer fühlten sich durch angebliche Schüsse gestört und machten sich Sorgen.

Wie Polizeisprecher Toralf Reinhardt am Montag mitteilte, meldeten sich auch Anwohner aus Stolzenhagen. Ein Polizeihubschrauber suchte nach den Verursachern der Geräusche, auch mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei waren unterwegs. Gegen 2 Uhr wurde erneut von lautem Knallen berichtet.

Wie sich nach längerer Suche herausstellte, kamen die Geräusche jedoch nicht von Jägern oder anderen Schützen, sondern in einer Schrauberwerkstatt hatten junge Leute gezielt Fehlzündungen an Autos ausgelöst. Diese klangen tatsächlichwie Gewehrschüsse. Die Polizei geht jedenfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass nicht wirklich geschossen wurde, so Reinhardt.