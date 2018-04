Polizei holt Kind aus vermüllter Wohnung

Claudia Duda

Hohen Neuendorf (MOZ) Eine lautstarke Auseinandersetzung war am Sonntag der Auslöser für einen Polizeieinsatz in Hohen Neuendorf. Nachbarn hatten bei der Polizei gemeldet, dass aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus laute Geräusche drangen. Sie sorgten sich um das dort lebende Kind. Als die Beamten die Wohnung betraten, trafen sie die 17-jährige Mutter und den 25-jährigen Lebensgefährten an. Nach Aussagen von Polizeisprecher Toralf Reinhardt sei die Wohnung in einem katastrophalen Zustand gewesen. In Reichweite des zweieinhalbjährigen Kindes wurden Betäubungsmittel und Alkohol sichergestellt. Der Notdienst des Landkreises sei informiert worden und das Kind wurde in eine Pflegefamilie gebracht.