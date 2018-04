Gestohlener Mercedes an A24 gefunden

Claudia Duda

Walsleben (MOZ) Eine Streife der Autobahnpolizei hat am frühen Montagmorgen einen teuren Mercedes gefunden. Er war an der A24 zwischen Herzsprung und Walsleben abgestellt worden. Wie Polizeisprecher Toralf Reinhardt mitteilte, war das kostbare Auto mit 538 PS erst am Sonntag in Lübeck gestohlen gemeldet worden. Vermutlich seien die Autodiebe auf dem Weg nach Polen gewesen, so Reinhardt. Warum das Auto dort abgestellt worden sei, konnte sich die Polizei nicht erklären, denn im Tank sei noch genug Kraftstoff gewesen. Zur Suche nach den Autodieben sei ein Hubschrauber eingesetzt worden - allerdings umsonst. Der Halter des Fahrzeuges wurde informiert, die Polizei ermittelt.