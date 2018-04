Claudia Duda

Löwenberger Land (MOZ) Der Verdacht der Brandstiftung geht die Polizei im Löwenberger Land nach. Am Sonntag hatte es dort gebrannt. Wie Polizeisprecher Toralf Reinhard am Montag mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen Mittag nach Teschendorf zum Blumenhof gerufen, weil dort 800 Quadratmeter Schilf in Flammen standen.

Gegen 22.30 Uhrbrannte es dann in Neuholland in der Nassenheider Chaussee. Es handelte sich um 80 Quadratmeter Wald.