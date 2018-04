Frühjahrsbelebung auch im Havelland

Sandra Euent

Havelland (MOZ) Die Frühjahrsbelebung des Arbeitsmarkts hat im April die Arbeitslosenzahlen sinken lassen. „Die erwarteten Saisoneffekte sind eingetreten. Die Unternehmen haben die aufgrund des Kälteeinbruchs zeitlich verschobenen Einstellungen in den letzten Wochen nachgeholt. So haben insbesondere arbeitslose Menschen in Hoch-, Tiefbau- und Gartenbauberufen, in Verkaufsberufen, aber auch im Tourismusbereich eine Arbeit aufgenommen“, zog Cornelie Schlegel, Chefin der Arbeitsagentur in Neuruppin, Resümee.

Für das Havelland bedeutet das konkret einen Rückgang um 0,3 Prozentpunkte auf 5,6 Prozent. 4.848 Menschen waren landkreisweit arbeitslos gemeldet, das sind 742 weniger als im Vorjahr. Die Unterbeschäftigungsquote sank im April ebenfalls um 0,3 Prozentpunkte auf 7,8 Prozent.

Im Geschäftsbereich Nauen fanden 117 Menschen einen neuen Job, noch 2.597 sind arbeitssuchend gemeldet. Die Quote liegt bei 4,2 Prozent. Im Westhavelland, im Geschäftsbereich Rathenow, sind derzeit 2.251 Menschen ohne Job, 156 wurden im April neu eingestellt. 9,5 Prozent ist hier die derzeitige Arbeitslosenquote - ein Rückgang um 0,6 Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat.