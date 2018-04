Mehr Komfort für Wassertouristen im Premnitzer Fischerhafen

Simone Weber

Premnitz Es ist noch gar nicht so lange her, dass Premnitzer Stadtverordnete sich für einen Namenszusatz ihres Ortes aussprachen. Es sollte die Nähe zur Havel betont werden, um für Touristen attraktiv zu sein. Ganz praktisch wird nun die Attraktivität der Stadt für Naturliebhaber am Fischerhafen verbessert. „Der Rastplatz hat sich bei Wassertouristen herumgesprochen“, sagt Reinhard Seiß, Vorsitzender des Sportfischervereins (SFV). „Sie kommen mittlerweile aus dem gesamten Bundesgebiet. Einige von ihnen auch regelmäßig.“

Der Platz, auf den auch Zelte gestellt werden können, wurde im Jahr 2014 für die BUGA geschaffen, die 2015 in der Havelregion stattfand. Im vergangenen Jahr haben zirka 120 Gäste den Wasserwanderrastplatz genutzt. Um die Attraktivität des Rastplatzes für Wassertouristen weiter zu erhöhen, möchte die Stadt Premnitz, gemeinsam mit dem Sportfischerverein Premnitz e.V., eine feste, barrierefreie Zuwegung vom Rastplatz zum Vereinsheim schaffen. Der Landkreis fördert dieses Vorhaben mit Mitteln der Tourismusförderung, deren Schwerpunkt im Wasser- und Radtourismus liegt.

50 Prozent der Gesamtkosten finanziert so der Landkreis. Das sind rund 7.500 Euro. Die andere Hälfte der Kosten trägt der Verein selbst.

„Auf der Strecke zwischen Hohennauen und Havelberg war ich vor einiger Zeit selbst zwei Tage lang auf der Havel unterwegs und habe die Erfahrung gemacht, wie wichtig Wasserwanderrastplätze am Fluss sind“, sagte Landrat Roger Lewandowski (CDU), der den Förderbescheid für die Investition am Donnerstag an Bürgermeister Ralf Tebling (SPD) und die Sportfischer übergab. „Der Wassertourismus in unserer Region hat mittlerweile überregionale Bedeutung und muss weiter entwickelt werden“, so Lewandowski

Bereits Anfang Mai wird die Tiefbaufirma „Biene“ aus Bützer (Gemeinde Milower Land) mit den Arbeiten zur Pflasterung des rund 100 Meter langen Weges zwischen Wasserwanderrastplatz und Vereinsheim beginnen. Schon Mitte Mai sollen diese Arbeiten abgeschlossen und der Weg nutzbar sein. Dann erreichen die Wasserwanderer vom Rastplatz das Vereinsheim, in dem sie in dem 2014 errichteten Anbau einen Sanitärtrakt und eine Singleküche vorfinden.

„Die Arbeit und das Engagement der insgesamt über 40 Vereine in Premnitz ist wichtig“, so Bürgermeister Tebling. „So unterstützt die Stadt auch den Sportfischerverein.“ Der SFV Premnitz wurde 1948 gegründet und hat 117 erwachsene Mitglieder und zehn Kinder bzw. Jugendliche. Nach dem TSV Chemie Premnitz ist der SFV der zweitgrößte Verein in der Stadt.

Im Sommer feiern die Sportfischer ihre Vereinsgründung vor 70 Jahren mit ihrem traditionellen Hafenfest. Am Samstag war Frühjahrsputz. Da gab es allerhand zu tun. „Der Sturm Xavier Anfang Oktober vergangenen Jahres hatte einigen Schaden, auch an einem Schuppen angerichtet“, so Vereinsvorsitzender Seiß.