Polizei findet gestohlenes Boot

Claudia Duda

Oranienburg (MOZ) Wegen Hehlerei ermittelt die Polizei nach einem Aufklärungserfolg in Oranienburg. Bereits am Freitag hat die Wasserschutzpolizei im Wassersportzentrum ein gestohlenes Boot gefunden. Wie Polizeisprecher Toralf Reinhardt mitteilte, waren die Beamten aufmerksam geworden, weil eine gefälschte Rumpfnummer überprüft worden war. Ein Sachverständiger sei hinzu gerufen worden. Das Boot, im Wert von 45 000 Euro waren in Waren als gestohlen gemeldet worden. Die Polizei ermittelt jetzt gegen zwei Deutsche, das Boot wurde sicher gestellt und der Besitzer informiert.