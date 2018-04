Sohn bedroht Vater mit Messer

Claudia Duda

Nieder Neuendorf (MOZ) Zu einem Familienstreit ist es am Freitagabend im Weidenweg in Nieder Neuendorf gekommen. Der 19-jährige Sohn stritt sich zunächst mit seinem 52-jährigen Vater. Wie die Polizei mitteilte, nahm er sich dann ohne Vorankündigung ein Messer aus dem Schrank und ging wortlos auf den Vater zu. Bevor er dem 52-Jährigen etwas antun konnte, legte er das Messer weg und verließ die Wohnung. Durch die Polizei konnte der Beschuldigte noch angetroffen werden. In der Vergangenheit soll es schon häufiger zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen sein. Daher musste der 19-Jährige für zehn Tage die Wohnung verlassen.