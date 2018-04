Maßregelvollzug-Patient aus Klinik ausgebrochen

dpa

Teupitz (dpa) Ein Patient im Maßregelvollzug ist aus einem Fachklinikum in Teupitz (Dahme-Spreewald) ausgebrochen und seither auf der Flucht. Der 31-Jährige gelte als gewalttätig, teilte die Polizei am Montag mit. Seit Sonntagabend werde nach dem Mann gefahndet. Er habe kurz vor 19.30 Uhr einen begleiteten Hofgang genutzt, um zwei Zäune zu übersteigen und zu Fuß zu entkommen. Die Ermittler vermuten derzeit, dass der Mann versuchen könnte, in seinen Heimatkreis Ostprignitz-Ruppin zu gelangen.

Die Suche nach ihm mit einem Polizeihubschrauber, Fährtensuchhunden und unter Einbeziehung der Bundespolizei sei bislang erfolglos geblieben. Der Mann war nach Polizeiangaben erst seit Anfang April in dem Fachklinikum untergebracht. Hintergrund sei ein Gerichtsbeschluss. Der Mann hatte demnach aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes massiv Menschen in seinem Umfeld bedroht, wie es bei der Polizei hieß.

Im Maßregelvollzug werden suchtkranke oder psychisch kranke Straftäter untergebracht. Sie kommen also nicht in ein Gefängnis. Die Unterbringung hat unter anderem die Gefahrenabwehr und die Verbrechensverhütung zum Ziel. Zudem soll erreicht werden, dass sich der Zustand des Patienten verbessert.