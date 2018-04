Claudia Duda

Zehdenick (MOZ) Kein Aprilscherz: Unbekannte Täter haben seit dem 1. April insgesamt fünf Hochsitze gestohlen. Sie schlugen am 27. April nachmittags erneut zu. Der Hochsitz zwischen Ziegeleiweg und Wald bei Ribbeck verschwand. Dieser wurde auf Grund fremder Reifeneindruckspuren im Waldboden offenbar mit einem Fahrzeug abtransportiert; Die Polizei beziffert den Schaden am allein am vergangenen Freitag auf etwa 1 200 Euro.