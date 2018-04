Kunstprojekt geht in die zweite Runde

Christian Schönberg

Wittstock (MOZ) Der gemeinsam von dem Wittstocker Rotary-Club, der städtischen Wohnungsverwaltung und der LaGa gGmbH ausgelobte Künstlerwettbewerb zur Landesgartenschau 2019 geht in die zweite Runde. Das teilte der Sprecher der gGmbH Matthias Bruck jüngst mit.

„Nachdem das Bewerbungsverfahren am 16. April beendet worden ist, sichtete eine Jury die eingereichten Arbeiten und wählte fünf Künstler für die zweite Stufe aus“, so Bruck. „Diese Künstler sind jetzt aufgefordert, Entwürfe ihrer geplanten Kunstwerke anzufertigen.“ Die Entwürfe bilden dann die Grundlage für die endgültige Entscheidung der Jury. „Die Entscheidung soll bis Ende August erfolgen“, so Bruck. 15 Künstler aus der Region hatten sich am Wettbewerb beteiligt. Gezeigt werden soll das Kunstwerk zur Laga nahe der Stadtmauer am Dosseteich.