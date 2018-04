Polizei ermittelt: Verdacht der Vergewaltigung

dpa

Werder (dpa) Beim Baumblütenfest-Auftakt am Wochenende in Werder (Potsdam-Mittelmark) ist der Bahnhof mehrfach kurzzeitig wegen Überfüllung geschlossen worden. Betroffen war der Samstagabend, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. „Diese Absperrmaßnahmen waren notwendig, um die Sicherheit der Reisenden am Bahnsteig zu gewährleisten und um zu verhindern, dass Personen in den Gleisbereich stürzen oder gedrängt werden.“

Obwohl die Bundespolizei das Festgeschehen grundsätzlich als friedlich einstufte, habe sie deutlich mehr Straftaten registriert als in den Vorjahren. Insgesamt 70 Ermittlungsverfahren seien an beiden Tagen eingeleitet worden. Häufig wegen Beleidigung, Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zudem habe es fast 800 Platzverweise gegeben.

Weiter teilte die Polizei am Montag mit, dass sie wegen eines Verdachts der Vergewaltigung ermittele. Mitarbeiter eines DLRG-Rettungszeltes auf dem Festgelände hätten die Beamten am Sonntag über eine 18-Jährige informiert. Sie habe angegeben, von einem unbekannten Mann vergewaltigt worden zu sein. Eine Zeugin habe die junge Frau in durchnässter Kleidung in einer Gasse auf dem Festgelände sitzend entdeckt und sie mit einer weiteren Unbekannten ins Sanitätszelt gebracht. Die 18-Jährige habe angegeben, an einem Ufer ins Wasser geworfen und dann in eine Bauruine gebracht worden zu sein. Sie wurde laut Polizei später in einem Krankenhaus behandelt.

Die Bundespolizei, die für die Bahnhofsbereiche und den Zugverkehr zuständig ist, habe über das Wochenende verteilt etwa 36 000 Gäste gezählt, die mit der Bahn anreisten. Am Wochenende seien knapp 900 Bundespolizisten im Einsatz gewesen.

Die Polizeidirektion West, die sich um das Geschehen auf dem Festgelände kümmert, stufte die Zahl der Einsätze über das Auftaktwochenende als etwa vergleichbar mit den Vorjahren ein. Von Festbeginn am Samstag bis Sonntag 21.00 Uhr seien 104 Straftaten registriert worden, davon 50 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, hieß es. Zudem habe es 80 Platzverweise gegeben.

Einen Tag vor Start des Baumblütenfestes hatte die Deutsche Bahn bei Stadtverwaltung und Verkehrsministerium Verärgerung ausgelöst wegen kurzfristig abgesagter Sonderzüge am Eröffnungswochenende aufgrund von Krankheitsfällen. Werders Bürgermeisterin Manuela Saß hatte die Art der Kommunikation kritisiert, weil die Stadt selbst erst über Twitter davon erfahren habe. Am Sonntag hatte es bei der Bahn dann auf Anfrage geheißen, dass etwa die Hälfte der eigentlich abgesagten Sonderzüge über das Wochenende doch eingesetzt werden sollten.

Die Polizeidirektion West zeigte sich ebenfalls verärgert. Am Sonntagabend hieß es in einer Mitteilung, dass wegen der Probleme, die sich aufgrund der weggefallenen Sonderzüge am Samstag im Bereich des Bahnhofes ergeben hätten, viele Beamte dort unterstützt und dadurch erhebliche Mehrarbeit geleistet hätten. „Wir wünschen uns in Zukunft eine bessere und schnellere Kommunikation der Bahn, so dass wir entsprechend geplant auf solche Situationen reagieren können.“

Das Baumblütenfest ist ein jährliches Volksfest in der Kleinstadt vor den Toren Potsdams und dauert noch bis 6. Mai. Es werden wieder Hunderttausende Besucher erwartet.