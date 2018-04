Protest gegen steigende Mieten und Kapitalismus

dpa

Berlin (dpa) Am Vorabend des 1. Mai haben in Berlin-Wedding linke Gruppen gegen steigende Mieten und Verdrängung protestiert. Laut Polizei liefen am Montagabend rund 2000 Teilnehmer in dem Protestzug mit. Beamte begleiteten die Demonstration. Laut Polizei blieb es bis zum Ende „weitestgehend störungsfrei“.

Sprechchöre gegen den Staat und Kapitalismus waren zu hören. Auf Hausdächern war Rauch zu sehen. Gezeigt wurden in dem Protestzug auch Fahnen von Nachfolgeorganisationen der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei. Die seien nicht verboten, sagte ein Polizeisprecher.

Am Rande des Protests unter dem Motto „Antikapitalistische Demonstration: Widerständig und solidarisch im Alltag – Organize“ kam es zu Provokationen. Gezeigt wurden Symbole gegen Kurden.

Bei der Demonstration gab es in den vergangenen Jahren zwar eine teils aggressive Stimmung. Vereinzelt hatten Demonstranten Flaschen und Böller auf Polizisten geworfen. Krawalle konnten aber zu einem großen Teil verhindert werden.

Auch der Verfassungsschutz hatte den Zug im Blick. Am Rande stand dessen Berliner Chef Bernd Palenda. Zu sehen waren auch angeseilte Polizisten mit Helmen auf Dächern. Das Amtsgericht Wedding war vorsorglich mit Gittern gesichert worden.

Rund 1700 Einsatzkräfte waren am Montagabend in der Hauptstadt im Einsatz. Darunter waren auch Beamte aus Nordrhein-Westfalen sowie Kräfte der Bundespolizei. Sie sollten einen friedlichen Verlauf der zahlreichen Mai-Feiern sichern.

Bei freundlichem, sonnigen Wetter wollten Tausende im Freien in den Mai-Feiertag hinein feiern. Allein im Mauerpark in Prenzlauer Berg wurden Tausende Besucher erwartet.

Am 1. Mai wollen Senat und Polizei mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften gegen erwartete Gewaltausbrüche von Linksextremisten am Abend in Kreuzberg vorgehen. Die Situation bei dieser Demonstration bewertete Innensenator Andreas Geisel (SPD) als „vielleicht etwas schwieriger als im vergangenen Jahr“.

Die linksextreme Szene trete einheitlicher auf, dazu käme der Kurdenkonflikt, der die Stimmung anheizen könne, so der SPD-Politiker. Die Veranstalter der Demonstration hatten angekündigt, Fahnen der verbotenen PKK zu zeigen.