Energien aus Licht und Kunst

Julia Lehmann

(MOZ) Erneuerbare Energien und Kunst können sehr gut Hand in Hand gehen. Die Ergebnisse des Kunstprojekts SolArt, die während des Familientages der Barnimer Kreiswerke präsentiert wurden, zeigen das sehr anschaulich. Besucher konnten sich am Sonnabend auf dem Energiecampus Erneuer:Bar in Eberswalde ein Bild davon machen. Die Ausstellung war eigens für den fünften Familientag und das zehnte Mal, dass im Landkreis der bundesweite Tag der erneuerbaren Energien begangen wird, erstellt worden. Da sollte etwas Besonderes her, hörte man am Sonnabend überall. Dieser Tag erinnert an die Atomreaktorkatastrophe in Tschernobyl. Zudem boten an kleinen Ständen Akteure wie Naturwacht Brandenburg, Nabu oder Stadtwerke Infos und Mitmachaktionen an.

Alles steht im Zeichen von Wind- und Sonnenenergie. Das findet sich in SolArt wieder. Barnimer und Berliner Künstler sowie 38 Schüler aus zwei Schulen und zwei Jugendclubs hauchten ausrangierten Solarmodulen ein Leben aus Farbe ein. Unter den regionalen Künstlern sind Eckhardt Hermann, Andreas Bogdain sowie Christian Uhlig aus Angermünde. Bogdain ist die Beteiligung vieler Akteure zu verdanken. Eckhard Hermann hat sein Werk „Abbau“ genannt. Aus echter Kohle, abgebaut in der nahegelegenen Lausitz, lässt er auf seinem Modul ein kleines Männchen aus Metall Kohle abbauen. Hinter und über ihm wird das lichtempfindliche Modul sichtbar. „Abbau heißt ja auch, etwas zu beenden und sich Alternativen zuzuwenden“, erläuterte Hermann.

Alternativen. Davon hat auch der Jugendtreff „Wolke6“ der Stadtkirchengemeinde ein ganzes Spielbrett voll. Die Gruppe um Kreisjugendreferent Heinrich Oehme hat ihr Solarmodul zu einem Spielbrett umgestaltet. „Wir wollten etwas schaffen, bei dem sich die Leute mit energiepolitischen Zielen auseinandersetzen müssen“, sagte Oehme. Dabei hatten auch erfahrene Künstler wie der Choriner Andreas Bogdain eine Eingewöhnungsphase mit der außerwöhnlichen Arbeitsgrundlage nötig. „Es ist eben keine Leinwand oder Papier“, so der Künstler am Rande der Eröffnung. Bis Anfang Juni soll die Ausstellung auf dem Energiecampus zu sehen sein.

Was man zu Beginn, als sich der Barnim den erneuerbaren Energien verschrieb, noch nicht im Blick hatte, so Landrat Bodo Ihrke, war der Blick auf den Verkehr. Seit zwei Jahren allerdings würde man auch dort mit mehr Ladestationen beispielsweise voranschreiten. Die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) soll außerdem auf Wasserstoff umgestellt werden. Wichtig war Ihrke zu betonen: „Die Klimaziele von 2020 haben wir 2012 schon erreicht.“

War man in den vergangenen fünf Jahren mit der Kreiswerk-Tochter Barnimer Energiegesellschaft vor allem beratend im Landkreis unterwegs, soll nun mithilfe der neu gegründeten Firma Sunbar auch die Umsetzung ermöglicht werden, berichtet Thomas Simon, Geschäftsführer der Barnimer Energiegesellschaft.