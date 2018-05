Schüsse aufs „Ziel“

Claudia Duda

Hennigsdorf (MOZ) Der Wachschutz hat am Freitagabend, gegen 19.40 Uhr beobachtet, wie ein junger Mann in Hennigsdorf mit einer Waffe mehrfach auf das Einkaufszentrum „Ziel“ schoss. Der 17-jährige vermutliche Täter befand sich in einer etwa zehnköpfigen Personengruppe. Nachdem ihn der Wachschutz angesprochen hatte, entfernte sich die Gruppe vom Postplatz in Richtung Rathausplatz. Dort konnte der junge Mann im Rahmen der Fahndung festgestellt werden. Alle Personen aus der Gruppe wurden durch die Beamten zielgerichtet nach Waffen Munition durchsucht – ohne Erfolg. Die Polizei vermutet, dass die Waffe weggeworfen wurde. Da keine Hülsen gefunden wurden, geht sie von einer Soft-Air-Waffe aus.