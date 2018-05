Stefan Adam

Schwedt Was den Mann geritten hat, bei einem Polizeieinsatz in Angermünde Naziparolen zu brüllen und Beamte als Nazi-Bullen zu bezeichnen, konnte der 46-Jährige vor dem Strafrichter des Schwedter Amtsgerichtes auch nicht sagen. „Ich war damals nicht Herr meiner Sinne“, bekannte der Mann, räumte das Geschehen durchaus ein. Er wurde direkt aus einer Klinik zur Verhandlung gebracht, wo er auch noch längere Zeit verweilen muss.

Dabei wäre diese Hauptverhandlung gar nicht erforderlich gewesen, denn wegen dieser Tat erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Strafbefehl in Höhe von 400 Euro, schon unter Berücksichtigung der Krankheitsgeschichte. Doch die zahlte der Mann nicht, verfasste aber einen freundlichen Brief an das Gericht, indem er auf seine psychische Krankheit verwies und auch auf den alkoholbedingten Zustand an diesem Tag.

Das Gericht musste das Schrei-ben allerdings als Einspruch gegen den Strafbefehl werten, da auf kein Schuldeingeständnis und auch keine Anerkennung des Strafbefehls zu schließen war, so sieht es der Gesetzgeber vor.

In der Hauptverhandlung allerdings war der Mann geständig, soweit er sich überhaupt an den Vorfall erinnern konnte. Denn zum Tatzeitpunkt litt der Angeklagte an einer bipolaren Störung, die eine verminderte Schuldfähigkeit nicht ausschließt. Eine Person, die bipolar ist, wird von schweren Depressionen geplagt, mit Anfällen von Manie mit starken Stimmungsschwankungen. Durch Alkoholkonsum kann sich das noch potenzieren.

Der Angeklagte, der unter laufender Betreuung steht, entschuldigte sich für sein Verhalten und zog den Einspruch gegen den Strafbefehl zurück.