Geschichten von Geflüchteten

Meta Reffert

Berlin Schülerpraktika sind dazu da, sich schon einmal in der Berufswelt zu orientieren. Ich absolvierte meines bei einem Berliner Fotografen. Dadurch durfte ich eine hochinteressante Veranstaltung in der Berliner Akademie der Künste besuchen.

Wenn ich sonst zum Pariser Platz in der Mitte Berlins gefahren bin, war mein Ziel das Brandenburger Tor, ein Sushi-Restaurant in der Nähe oder das Einkaufsviertel um die Ecke. Dabei bin ich stets an dem großen Glaskasten vorbei gelaufen, der zwischen dem Hotel Adlon und der US-Botschaft steht. In dieser Woche betrat ich jenen mysteriösen Glaskasten zum ersten Mal. Atemberaubende Architektur, mehr kann man einfach nicht sagen. Ich war schon in vielen Gebäuden, doch nichts glich auch nur im Ansatz diesem Bau. Damit wird das Gebäude seinem Namen „Akademie der Künste“ gerecht.

Der Fotograf hatte den Auftrag, das Event „Our Stories - Rewrite the Future“ zu dokumentieren. Kurz vor sieben stiegen wir die schiefen Treppen des Baus empor. Dabei wechselten die Stufen in ihrer Höhe, was zu einer erheblichen Verwirrung meiner Füße führte. Nach überstandenem Treppendebakel erreichten wir den Plenarsaal. In dem Raum finden rund 100 Personen Platz, jedoch waren nur 60 oder 70 Leute erschienen. Weiter vorne stand ein Podium und eine Tribüne mit sechs Sesseln, auf denen später die Sprecher Platz nahmen.

Das Event war ein Erzählpartnerprojekt. Dabei hatten geflüchtete Menschen ihre Geschichten Autoren erzählt. Diese wandelten das Erzählte in neue Texte um. Diese Texte wurden von den Paaren, manchmal auch im Alleingang, vorgestellt. Um 19 Uhr ging es los und ein Mann las den Anfang seiner, Erzählung auf arabisch vor. Danach hielt ein weiterer Mann auf Deutsch eine Rede. Nach dem Einstieg durch die Moderatoren begann die Vorstellung der Projekte. Eine Geschichte blieb mir lange im Gedächtnis. Ein junger Mann, vielleicht Mitte 20, war aus dem Gazastreifen hierher gekommen. Er floh vor einigen Jahren mit seinem Vater und einem Teil der Familie nach Ägypten. Seine Mutter ging mit zwei weiteren Geschwistern nach Schweden.

In der folgenden Zeit reifte in dem Mann der Wunsch, seine Mutter wiederzusehen. In den nächsten Monaten reiste er quer durch Europa. Weißrussland, Tschechien und Ungarn waren unter anderem die Stationen. Gewollt oder nicht, er erkundete den ganzen Kontinent, musste hier zum Amt und dort eine Unterschrift geben. Es brauchte eine Weile, bis er seine Mutter in Schweden erneut in die Arme schließen konnte. Als sein Visum auslief, wurde der junge Mann ausgewiesen.

Weiter ging die Reise, nach Hause konnte er nicht. Schließlich sei er nach Deutschland gekommen. Hier beginnt er demnächst eine Ausbildung. Diese Geschichte fand ich sehr berührend, für seine Mutter weit gereist, ausgenutzt, betrogen, aber nie aufgegeben. Weitere Geschichten zogen die Zuschauer in ihren Bann.

Während einer Art Poetry Slams war der Raum still, bis auf die Stimme des Erzählers. Er berichtete von seiner Flucht aus Syrien, als ob sie gestern gewesen wäre. Wie er das erste Mal Bomben fallen hörte. Wie er mit seinem Vater im Auto saß und niemand etwas sagte. In diesem Moment wurde mir bewusst, was für einen Unterschied es macht, wenn jemand einfach etwas erzählt oder wenn jemand von etwas erzählt, was er tatsächlich erlebt hat. Als der Mann seine letzten Worte vorgetragen hatte, klatschten die Zuschauer, wie sie es bei keinem anderen vor und nach ihm taten.

Als die Veranstaltung nach anderthalb Stunden vorüber war, begaben sich die Gäste auf die Terrasse des Gebäudes und ich mich zur S-Bahn. Auf dem Weg nach Hause lies ich die Worte Revue passieren, spulte zurück und ließ das Erzählte in meinem Kopf widerhallen.