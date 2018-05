Schwoofen beim Lohntütenball

Matthias Wagner

Eberswalde Lücken erschweren den Blick auf das Ganze und bieten dem Betrachter ein unvollständiges Bild. Mit seinem aktuellen Projekt hat es sich das Kanaltheater unter der künstlerischen Leitung von Heike Scharpff zur Aufgabe gemacht, fast vergessene oder untergegangene Orte im Stadtgebiet aufzuspüren und durch eine künstlerische Performance wieder in die kollektive Erinnerung zurückzuholen. Für die Dramaturgie zeichnet Katja Kettner verantwortlich.

Austragungsort für die zweite von insgesamt sieben derartigen Lückenbefüllungen war am Freitagnachmittag Meyers Restauration und Radrennbahn in Finow, die 1901 an der heute brach liegenden Stelle eröffnete. Zum Etablissement gehörte der Sportpark Heegermühle. Neben der Möglichkeit dort größere Radrennen auszutragen, gab es eine Kegelbahn, einen Schießstand und mehr. Gelegentlich fanden auch politische Versammlungen statt. Man kann wohl annehmen, dass dort viele Brandenburger und Berliner sich vergnügten bis die Einrichtung nach dem zweiten Weltkrieg zum Kulturhaus der sowjetischen Fliegergarnison umfunktioniert wurde.

Um aber der ursprünglichen Nutzung gerecht zu werden und einen Eindruck von der einstigen Lebendigkeit der Stätte zu vermitteln, hatten sich die Beteiligten einiges ausgedacht. Gewissermaßen eine Art Neuinszenierung der Geschichte unter freiem Himmel. Übers Gelände führte Anna Siegenthaler und lud an mehreren Stellen zu Ausgrabungen ein. Ein buntes Treiben mit Fahrradkorso, Cheerleading, einem Geschichten-Duett und Mithos magischem Tanztee. Unter ihnen fanden sich auch einige Zeitzeugen oder unmittelbare Nachfahren von Menschen, die das flotte Schwoofen in Meyers Restauration erlebt hatten.

So wie Christel Pritzsche aus Finow. Die Ruheständlerin hatte die Geschichten ihrer Mutter von den sogenannten „Lohntütenbällen“ ab Ende der zwanziger Jahre noch in bester Erinnerung. Das sei ein wunderbares Lokal gewesen, habe die Mutter geschwärmt, berichtete die gebürtige Finowerin. Oder Roland Malz, der im allseits bekannten „Russenmagazin“ zu DDR-Zeiten Lederhandschuhe kaufte.

Der frühere Lehrer Eckhard Schubert weiß noch, wie er mit Schülern in den siebziger Jahren im Saal des damals noch existierenden Restaurantgebäudes Kindertag feierte. Heute ist von dem schmucken Haus nichts mehr zu sehen. Nur, wenn man gräbt, findet man noch Fundamentreste oder Überbleibsel.

Die vom Bund geförderte Aktion „Tatort Lücke“ startete im Januar und ist ein gemeinsames Vorhaben des Kanaltheaters, des Stadtmuseums Eberswalde sowie der Bürgerstiftung Barnim Uckermark in Zusammenarbeit mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung und anderen. Weitere Vorführungen sind am 25. Mai, 31. August, 28. September und 26. Oktober geplant. (maw)