Kleine Entdecker mit Kamera

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Die Macher des Projekts „Kinder machen Kurzfilm“ schwärmen in der Uckermark aus. Erstmals haben sie neben Schülern aus Schwedt und Prenzlau auch Mädchen und Jungen aus Angermünde (Puschkinschule) und Templin mit ins Boot geholt. Sie werden zu Drehbuchschreibern und während des Drehs zu Regisseuren, Ausstattern, Bühnenbildnern, Kameraleuten, Tontechnikern, Requisiteuren. Gabriela Zorn, künstlerische Leiterin, berichtet: „Geplant sind in der Uckermark sechs Projektwochen, bei denen jeweils ein Kurzfilm entsteht. Gedreht wird erstmals ein Poesiefilm.“ Im April haben die Projektmacher die Klassen der teilnehmenden Schulen mit dem „Lyrikkoffer“ besucht. Vorgestellt wurden fünf Gedichte. Jede Klasse entschied sich für eins. Dafür wurden gemeinsam erste Bildideen gesammelt, die bearbeitet und geordnet und verfilmt und zu einem Poesiefilm versponnen werden. Eine Gedichtverfilmung? Wer will denn so etwas sehen? „Ich war auch skeptisch“, sagt Jacqueline Piwodda, Klassenleiterin der Filmklasse an der Grundschule „Astrid Lindgren“ in Schwedt. „Aber den Kindern macht es Spaß, sich mit den Gedichten auseinanderzusetzen und sie lernen viel. Die Profis helfen ihnen. Einen besseren, anschaulicheren Unterricht kann man sich doch gar nicht wünschen. Das Projekt wird für alle unvergesslich. Wir machen einen Film!“ Wer Ajkun, Tim, Carlo, Nele, Hannah und die anderen Filmkinder beim Diskutieren beobachtet, erhielt den gleichen Eindruck. Eine ganze Woche wird nach den Sommerferien gedreht. Während der Schulzeit. Schon die ersten „Spinnstunden“ wurden von einem Kamerateam begleitet, das den Film zum Film macht, das „Making of“. Die Akteure können sich schon heute auf die Premiere in Schwedt freuen.