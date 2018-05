Laufen für das Tiergehege

Und los geht’s: Mit fröhlichen Gesichtern starten die 400 Läufer auf der Insel in Eisenhüttenstadt. © Foto: Jörg Hanisch

Jörg Hanisch

Eisenhüttenstadt Am Sonnabend fand der zweite Eisenhüttenstädter Gesundheits- und Firmenlauf, initiiert von Arcelor-Mittal (AMEH), auf der Insel statt. Unterstützt von der Stadtverwaltung Eisenhüttenstadt und im Auftrag von AMEH organisiert vom 1. Radsport- und Laufverein Eisenhüttenstadt, war alles bestens vorbereitet. Für Erfrischungen sorgte das Team der Kochhütte des QCW-Ausbildungsrestaurants um Sternekoch Torsten Kleinschmidt. Fitnesstrainerin Ilona Golm übernahm ehrenamtlich die Erwärmung der Freizeitsportler, zu denen natürlich auch der Mitinitiator des ersten Laufes 2017, Frank Balzer, gehörte. Damals als stellvertretender Betriebsratsvorsitzender und in diesem Jahr als Bürgermeister dabei, freute er sich über die ansprechende Teilnehmerzahl: „Ja, das sieht ganz gut aus und wir hoffen, dass so die 2000 Euro für das Tiergehege zusammenkommen.“ Pro Teilnehmer und gelaufenem Kilometer spendete Arcelor-Mittal 5 Euro.

Im Vergleich zu 2017 wurde auch das Startprozedere vereinfacht. Es gab keine Anmeldungen oder Startnummern, sondern wer da war, lief mit. „Ich finde das so ganz klasse, weil es so einfach Spaß macht“, freut sich Anke Minnich nach der 2,5 Kilometer-Runde und ergänzte: „Einem guten Zweck dient es obendrein.“ Von diesem Zweck ist die Vorsitzende des Fördervereines des Tiergeheges, Kathrin Flügel, sehr angetan: „Wir können das Geld gut für kleinere Bauvorhaben einsetzen und so das Tiergehege noch attraktiver machen. Wir sind dankbar über jede Zuwendung und deshalb freue ich mich über das Engagement von Arcelor-Mittal und die Teilnahme vieler Eisenhüttenstädter.“

Etwa 400 Läufer gingen am Sonnabend an den Start. Herbert Nicolaus von Arcelor-Mittal versicherte: „Wenn es rein rechnerisch nicht reicht, denke ich, dass der Förderverein des Tiergeheges dennoch die zugesagten 2000 Euro bekommt.“

Am 3. Juni wird im Tiergehege das Frühlingsfest gefeiert.(han)