Salzwiesen und Kräuterquark

Iris Stoff

Storkow Zu einer abendlichen Wanderung durch die Salzwiesen hatte die Naturwacht Dahme-Heideseen am Samstag eingeladen. Die Teilnehmer erfuhren viel Interessantes über dieses ganz besondere Schutzgebiet.

„Unsere Mondscheinwanderung findet im Rahmen des Konzertfrühlings der Naturwacht statt“, erklärte Thomas Mertke, der Leiter der Naturwacht Dahme-Heideseen. Seit zehn Jahren bieten die Brandenburger Naturwächter immer etwas Spezielles aus ihrem jeweiligen Schutzgebiet an. In Storkow stand diesmal der Salzweg im Mittelpunkt. Der 8,5 Kilometer lange Rundweg gewährt Einblicke in die Welt der Salzwiesen. Er führt von der Burg Storkow am Bahnhof vorbei durch die Luchwiesen bei Philadelphia und nach Groß Schauen. Entlang der Marstall- und Burgwiesen geht es zurück zur Burg.

Bei der Tour am Sonnabend wurde aber nur ein Abschnitt zurückgelegt. Vom Treffpunkt am Bahnhof ging es über die Luchwiesen bis zur Streuobstwiese nach Philadelphia. Salzwiesen im Binnenland sind geologische und botanische Besonderheiten, die in Europa nur noch an wenigen Stellen erhalten und daher besonders geschützt sind. Die Marstall- und Luchwiesen bei Storkow gehören heute zu den besterhaltenen Binnensalzstellen in Brandenburg, erfuhren die etwa 20 Teilnehmer der Wanderung. Sie sind der Lebensraum für eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten. Unterwegs wurde mehrmals Halt gemacht, um durch die Ferngläser Vögel zu beobachten. Andreas Batke aus Klein Schauen, der Horstbetreuer für die Fischadler in der Region und auch sonst ein ausgewiesener Kenner der Natur ist, wies zunächst auf einen weit entfernten Strommasten hin. „Dort oben ist ein Fischadlerhorst. Die Vögel haben schon angefangen zu brüten.“ Bei einem Blick durch sein Spektiv konnte hoch in den Wipfeln einer Weide in 150 Meter Entfernung zudem ein Schwarzkehlchen in Augenschein genommen werden. Auch der Ruf eines Kuckucks war zu vernehmen. Ein Stückchen weiter führte der Weg direkt durch die Luchwiesen. Sie sind ein beliebter Rastplatz für verschiedene Watvögel. Der Kiebitz und die Bekassine brüten hier. Naturwächter Thomas Mertke demonstrierte mit einem speziellen Meßgerät, wie hoch der Salzgehalt auf den Wiesen im Vergleich zu dem in einfachem Mineralwasser ist. Und genau das lieben die Pflanzen, die hier gedeihen. Zum Beispiel der Stranddreizack oder der Röhrkohl. „Daraus hat man früher auch Salat zubereitet“, verriet Mertke. Dass sich aus Wiesenkräutern auch heute noch Schmackhaftes machen lässt, bewies seine Naturwacht-Kollegin Sabine Schmidt. Auf der Streuobstwiese hatte sie einen kleinen Tisch gedeckt. Dort gab es Baguette mit Kräuterquark und Kräuterbutter sowie leckere Smoothies. Vertreter des Vereins Äpfel und Konsorten kredenzten Saft ihrer Obstbäume. Der Vollmond, der eigentlich der Höhepunkt der Wanderung sein sollte, war bei dem bezogenen Himmel zwar zu sehen, doch die Teilnehmer zeigten sich zufrieden mit ihrem lehrreichen Spaziergang durch die Natur. „Wir hatten die Ankündigung in der Zeitung gelesen und sind kurz entschlossen losgefahren“, erzählten Klaus und Karin Ruttloff aus Wildau. „Vorher haben wir uns noch ein wenig in Storkow umgeschaut. Es ist toll, was diese Region hier zu bieten hat.“