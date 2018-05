Dichterschlacht im Kleist Forum

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Mittwoch um 20 Uhr ist es wieder soweit. Die Besten der Besten treten in einer fulminanten Dichterschlacht an. Die MOZ präsentiert gemeinsam mit „Kampf der Künste“ im Kleist Forum fünf der aktuellen Top-Poeten: Malte Roßkopf, Friedrich Hermann, Lucia, Leonie Warnke und Jean-Philippe Kindler. Die Moderation übernimmt Ken Yamamoto, selbst einer der großen Namen der deutschsprachigen Poetry-Slam-Szene.

Bereits zum fünften Mal findet die Reihe „Best of Poetry Slam“ im Kleist Forum statt. Seit der zweiten Ausgabe sorgen die Shows für einen ausverkauften Saal. „Best of Poetry Slam“, das ist, wenn sich Dichter und Poeten, Geschichtenerzähler und Proleten, die Mutigen und die Wilden, die Nerds und die Stillen begegnen und nur mit Worten und Gesten gegeneinander antreten. Der Preis? Nichts weniger als Adrenalin und Applaus, ein Publikum, das entscheidet, ob das gerade Quatsch ist oder Rausch.(hk)

Karten gibt es in der MOZ-Geschäftsstelle in der Paul-Feldner-straße 13, unter www.moz.de/ticket und im Kleist Forum.