Von Kontrabass bis Waldhorn

Iris Stoff

Schöneiche „Ich habe ganz alleine das Lied vom Marienkäferchen gesungen.“ Stolz hält Emilia die Rose hoch, die sie bekommen hat. Zusammen mit anderen Schülern ist die Siebenjährige beim „Konzert der Jüngsten“ aufgetreten. Seit zweieinhalb Jahren hat sie an der Musikschule Schöneiche Klavier- und Gesangsunterricht. „Es macht ihr großen Spaß“, sagt Mutter Monique Titze. „Ich kann die Musikschule nur empfehlen.“

Um ihre Angebote zu präsentieren, hatte die Einrichtung am Sonnabend zum Tag der offenen Tür eingeladen. Bis zum frühen Nachmittag war ein ständiges Kommen und Gehen im Helga-Hahnemann-Haus. Aus den Zimmern erklangen Töne verschiedener Instrumente. Musikschüler zeigten, was sie können, Fachlehrer gaben Auskunft.

„Wir bieten musikalische Früherziehung an sowie Unterricht in Gesang, Tasten-, Blas-, Zupf- und Streichinstrumenten“, zählt Leiterin Birgit Kowalski auf. „Alles kann heute ausprobiert werden.“ Das Erlernen eines Instrumentes sei übrigens nicht ans Alter gebunden, betont die Chefin. „Ich habe eine Schülerin, die hat mit 63 angefangen, Geige zu lernen.“ Am Sonnabend waren es aber vor allem Eltern mit kleinen Kindern, die sich einen Überblick verschafften. Oder ihren Sprössling gleich anmeldeten. Wie Sabrina Findeisen. Söhnchen Killian (3) wird ab September bei der musikalischen Früherziehung mitmachen. Ganz neu im Angebot ist der Kontrabass. „Wir haben extra zwei kleinere Instrumente angeschafft“, erklärt Fachlehrer Steffen Janisch. „Das ist ein interessantes Instrument, für die Orchester wird Nachwuchs gebraucht.“