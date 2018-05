Leckeres aus Löwenzahn

Cornelia Link-Adam

Steinhöfel Löwenzahn steht derzeit viel an Feldern und auf Wiesen. Dass man das vermeintliche Kaninchenfutter auch essen kann, haben am Samstagnachmittag ein Dutzend Interessierte beim Koch-Workshop im Garten Steinhöfel gelernt. Vier verschiedene Gerichte wurden aus der gelben Blume gezaubert.

„Löwenzahn ist lecker“, stellte der Gärtner Arne Ihm vom Garten-Verein LandKunstLeben schon zu Beginn klar. Der Saft der Stängel gehe zwar nicht aus der Kleidung raus, dafür sei die restliche Pflanze wegen ihrer Bitterstoffe aber richtig gesund. Und vielfältig könne man damit auch kochen.

Um das auszuprobieren, gingen alle auf Blumensuche in die Wiesen. Auch die Berlinerin Petra Fiedler sammelte mit. Sie hat ein Grundstück in Buchholz und isst Löwenzahnblätter oft im Salat. Heute lernte sie Neues kennen: Zuerst machten alle Pesto – aus klein geschnittenen Blättern, pürriert mit Olivenöl, Parmesan, Knoblauch, Pfeffer, Salz und gerösteten Sonnenblumenkernen.

Dann wurde gemeinsam Honigsirup aus Blüten, Zitronen, Wasser und Zucker gekocht. Und auch die Löwenzahn-Knospen kann man essen: Viele ungeöffnete Blüten kamen in Gläschen und wurden mit heißem Essig-Wasser: (Verhältnis: 3:1) aufgefüllt. „Das muss 14 Tage durchziehen und schmeckt dann super als Antipasti“, erklärte Ihm. Viel Lob gab es auch für frische Knospen, geschwenkt in der Pfanne, nur mit Butter und Salz, beim gemeinsamen Essen. Gern füllte sich jeder die Leckereien am Ende für daheim in Gläschen ab, nahm auch die Rezepte mit. „Wirklich tolle Ideen bekommt man hier, und alles wächst einfach in der Natur“, lobte Ingeborg Günther aus Fürstenwalde. Es war bereits ihr fünfter Workshop, „und sicher nicht der letzte.“ Auch zum Frühlingsfest am kommenden Sonntag will sie wieder in den Steinhöfeler Garten kommen.