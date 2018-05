Mandolinenklänge fordern zum Tanz auf

Steffen Göttmann

Wölsickendorf-Wollenberg (MOZ) Nahezu voll besetzt war die Wollenberger Feldsteinkirche am Sonnabend beim Konzert des Bad Freienwalder Mandolinenorchesters unter der bewährten Leitung von Heide Reiners. Passend zur Jahreszeit präsentierte das Zupfensemble bekannte Volks-und Frühlingslieder sowie beschwingte Märsche und Tänze, darunter eine irische Suite, die vom Tanz der Waschfrauen erzählte. Gerhard Berkner, Moderator des Mandolinenorchesters, das in diesem Jahr das 70. Bestehen feiert, führte wie immer unterhaltsam durch das Programm.

Die 45 Besucher spendeten begeistert Beifall und hätten wohl beim Walzer von Dimitri Schostakowitsch am liebsten die Kirchenbänke beiseite geschoben und eine flotte Sohle aufs Pflaster der Feldsteinkirche gelegt. Zum Schluss entführte das Orchester die Gäste nach Italien, was zu den Temperaturen passte und spendete noch ein Zugabe. Dabei blieb es nicht. Das Ensemble stellte darüber hinaus die Hälfte seines Honorars dem Förderverein Feldsteinkirche zu Wollenberg zur Verfügung, der noch Geld benötigt, um die Sanierung zu vollenden.

Der Förderverein freut sich darüber, dass jetzt weitere 48 000 Euro Fördermittel bewilligt worden seien, um den dritten Bauabschnitt zu beginnen, sagte Vorsitzender Siegfried Zschärlich. Diesmal werden die Fassaden saniert, um die Risse zu beseitigen. „Die Laibungen der Fenster sind sehr in Mitleidenschaft gezogen“, erläuterte der Vorsitzende. Farblich werden die Fassaden dem Giebel angepasst, der bereits saniert ist. Die Risse entstanden, weil vor der Sanierung der Dachstuhl auf die Wände drückte. Darüber hinaus müsse der Boden um die Kirche abgetragen und das Gelände so profiliert werden, dass das vom Dach tropfende Wasser wegläuft, so Zschärlich. Der vierte Bauabschnitt betrifft den Innenraum des Gotteshauses. Dessen Sanierung müsse der Verein selber finanzieren, weil es dafür keine Zuschüsse gebe.(sg)