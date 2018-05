Tanzende Models und Happy House

So bunt wird der Sommer: Die Models präsentieren auf dem Laufsteg aktuelle Mode von C&A und anderen Anbietern aus dem City-Center. © Foto: Gerrit Freitag

Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Es mag am frühsommerlichen Grill- und Gartenwetter gelegen haben, dass die erste „Lange Shoppingnacht“ seit vielen Jahren am Sonnabend weniger Kunden, als von den Händlern und Gastronomen erhofft, ins City-Center lockte. Jene, die die Einladung der Werbegemeinschaft zum spätabendlichen Einkaufsbummel gern annahmen, ließen sich zum einen von den vielen Sonderangeboten anlocken.

C&A zum Beispiel gewährte 20 Prozent Preisnachlass für alle Waren (das gilt auch heute noch den ganzen Tag), bei Esprit gab es 20 Prozent Rabatt auf alle Hosen, Kleider und Röcke. Bijou Brigitte bot 20 Prozent Preisnachlass für alle Ketten, bei Hammer bekam man zehn Prozent des gesamten Einkaufswertes geschenkt und bei Dream Collection konnten Rabatte erwürfelt werden. Außerdem wurde jeder Gast im City-Center mit einem Glas Sekt begrüßt.

Die meisten Besucher kamen freilich wegen der Modenschau. Anbieter von Bekleidung und Schuhen stellten ihre aktuellen Frühlings- und Sommerkonditionen vor, und zwar in beacht­licher Vielfalt. Präsentiert wurde das Ganze vom Tanz- & Modelstudio Comeback Ulli Hambeck aus Jena. Die Models liefen nicht einfach nur auf und ab, sie zeigten perfekt auf die Musik abgestimmte Choreografien, tanzten die Modenschau und bekamen dafür ein ums andere Mal kräftigen Applaus von den knapp 200 Zuschauern am Laufsteg.

Und dass viele Gäste fleißig mit ihren Mobiltelefonen fotografierten, dürfte ein Zeichen dafür sein, dass ihnen die vorgeführte Kleidung gefallen hat. Für die Technik sorgte der Veranstaltungsservice PVS aus Jena.

Vor und nach der Modenschau legte DJ Mia Amare Musik auf. Die Berlinerin arbeitet in Clubs und auf Festivals in ganz Europa und betreibt einen eigenen Youtube-Kanal. „In dieser Woche kommt mein neuer Titel raus, ,Found You’“, erzählte die junge Frau. In der Nacht tanzten dann noch die Gäste im „Irish Pub“ zwei Stunden lang zu ihrer Happy-House-Musik.(gro)