Lebens- und Arbeitsort seit genau 40 Jahren

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Es war recht kühl am 1. Mai vor 40 Jahren und auch der eine oder andere Regenschauer ging über das an diesem Tag eingeweihte Feierabend- und Pflegeheim an der Gubener Straße nieder. Nicht mit einem Mal, sondern nach und nach zogen die Bewohner dann in den Neubau ein, der damals Maßstäbe setzte. Immerhin war es im gesamten Bezirk Frankfurt (Oder) das erste Haus zu diesem Zweck, das mit moderner Architektur und in Plattenbauweise erbaut wurde.

„Insgesamt 195 Plätze waren damals in der Einrichtung vorgesehen“, weiß Klaus-Dieter Schepler. Er ist Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes Frankfurt (ASB), der heute Träger der Einrichtung ist, und seit 1995 beim ASB. „Heute haben wir in dem alten Bereich, der 2005 und 2006 saniert wurde, 115 Plätze“, erklärt er. Zusätzlich wurde das Haus 2003 um einen Neubau erweitert, der weitere 55 Plätze anbietet. Dass sich die Kapazität anscheinend verringert hat, liegt daran, dass früher viel mehr Mehrbettzimmer angeboten wurden. „Heute sind Einzelzimmer gefragt“, so der ASB-Geschäftsführer. Geschichten, das ist klar, lassen sich viele erzählen zu diesem Haus, das seit 1983 den Namen Karl Marx trägt. „Freilich gab es auch darüber Diskussionen. Aber vor allem die Bewohner wollten den Namen auch nach der Wende behalten“, so Klaus Dieter Schepler.

Ganz genau kann sich Ricarda Krauter-Borchert erinnern. Heute ist sie Pflegedienstleiterin. 1979 machte sie ein Pflegepraktikum im Heim während ihrer Ausbildung zur Krankenschwester. „Nach der Ausbildung sollte ich eigentlich im Krankenhaus Markendorf arbeiten“, erinnert sie sich. „Den Arbeitsweg in den Ortsteil konnte ich aber nicht bewältigen. Deswegen tauschte ich den Arbeitsplatz mit einer Kollegin“. So war sie wieder im Feierabend- und Pflegeheim Karl Marx, das, bis auf eine kurze Zeit, bis heute ihre berufliche Heimat werden sollte.

„Damals, nach der Eröffnung, war nur die oberste Etage als Pflegestation gedacht. In den anderen Zimmern des Hauses gab es so etwas, was wir heute als betreutes Wohnen bezeichnen“, erklärt sie. 1984 wurde dann, wegen des gestiegenen Bedarfs, eine zweite Pflegestation im Haus eingerichtet. „Im Unterschied zu damals ist die Bürokratie in einer solchen Pflegeeinrichtung heute wahnsinnig gestiegen“, sagt die Krankenschwester.

An das erste Praktikum von Ricarda Krauter-Borchert kann sich Bewohnerin Anita Brandt noch bestens erinnern. Sie zog genau am 16. Mai 1978 in das Haus ein. „Sie sah so jung aus“, lacht sie, „ich dachte, das Mädchen will sich ein paar Mark dazu verdienen“. Von Geburt an war Anita Brandt körperlich beeinträchtigt. „Meine Eltern hatten sich dann um einen Platz in diesem Haus bemüht“, erzählt die 69-jährige über ihre Wohnstätte, in der sie seit nunmehr 40 Jahren lebt. „Es ist ganz schön hier“, sagt sie. Schließlich hat sie in dem Haus auch ihren Mann kennengelernt und hier ihre Hochzeit gefeiert. Der Ehemann ist allerdings schon verstorben.

Hochzeiten gab es immerhin drei in dem Haus, auch viele andere Feste wurden gefeiert. Die macht Anita Brandt immer noch gern mit. Für den Jubiläumstag am 1. Mai hat sie das Mittagsmenü für die Bewohner ausgesucht – Schnitzel wird es geben.

Besonders geprägt haben die Einrichtung auch die ehemaligen Leiter des Hauses. Ursula Schmidt zum Beispiel, oder auch Henriette Gewand. „Die Menschen meinten dann nicht, wir gehen ins Seniorenheim, sondern wir gehen ins Gewandhaus“, so Nadine Gregor, die das Haus heute leitet. Auch Hartmut Liesegang prägte das Seniorenheim. Große Fußstapfen für die aktuelle Chefin, die sie in jedem Fall ausfüllen will.