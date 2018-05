„Don Juan“: Ränkespiel um Liebe, Betrug und Rache

Simone Weber

Rathenow „Bereits bei den Proben zum Stück hatten wir selbst viel Spaß“, sagte Vereinsvorsitzender Stefan Schulz-Raupach. Aber auch die Zuschauer im nahezu ausverkauften Theatersaal des Kulturzentrums hatten viel Spaß bei 105 Minuten kurzweiliger und humorvoller Unterhaltung. Als diesjähriges Erwachsenenstück brachte das Amateuertheater „Lichtblick“ seine Version des „Don Juan“ auf die Bühne - ein „Liebhaber aus Leidenschaft“

„Ich erzähle Euch, wer ich bin, woher ich komme und wie ich hierher kam“, so Stefan Schulz-Raupach in der Rolle des untoten Don Juan. Durch einen Zufall finden ihn zwei Bauarbeiter in einem Gebäude in einem alten Stuhl sitzend. Mehr als 300 Jahre nach der Zeit, als die Geschichte des Don Juan spielte, soll das Gebäude jetzt abgerissen werden und einem Neubau weichen. Bei einer Stulle und einer Flasche Bier hören sich so die zwei Bauarbeiter (Julia Iqbal und Bianca Pagel) die unglaubliche Geschichte des alten Mannes in ihrer Mittagspause an. Die beginnt im Jahr 1710.

Vor Don Juan (Sascha König), dem legendären Liebhaber in Spanien, ist weder ein Bauernmädchen noch eine edle Dame sicher. Keine kann seinem Charme widerstehen. So auch nicht Donna Carmen, ausdrucksstark durch die 17-jährige Emely Strehmel gespielt. Allerdings verlässt Don Juan sie bereits nach der Hochzeitsnacht, mit der Mitgift ihres Vaters. Don Juan verstrickt sich in immer mehr Liebschaften. So kommen Carmen und Donna Elvira (Franziska Rahn) hinter den Betrug des Liebhabers, der auch Elvira die Ehe versprach. Wegen seiner Vielweiberei wird Don Juan von den Häschern des Königs gejagt. Vor dem Beil des Henkers kann er jedoch durch seine drei Diener und Ulcinia (Anja Bürger) gerettet werden. Die schon etwas in die Jahre gekommene Dame rettet und versteckt Don Juan, nicht ganz ohne Eigennutz. Sie begehrt ihn auch.

Neben Liebe, Enttäuschung und Rache spielt aber auch Mord eine Rolle in dem Stück. Don Philippo kommt Don Juan in die Quere. Denn der Schwerenöter macht auch Philippos Braut Donna Anna (Franka Gutmacher) den Hof. In einer Auseinandersetzung tötet Don Juan seinen Konkurrenten. Sterbend verflucht Philippo Don Juan, der von nun an als Untoter an seinem Ort gefangen bleibt.

Stefan Schulz-Raupach schrieb das Stück und führte Regie, assistiert durch Julia Strehmel und Franziska Rahn. Neben seiner Rolle des untoten Don Juan spielte er auch den leicht überdrehten Don Philippo. Diese Rolle verkörperte er mit sehr viel Humor, der immer wieder auf das Publikum übersprang. Aber auch die anderen Darsteller, die ihre Figuren mit viel Liebe zum Detail darstellten, sorgten für viel kurzweilige Unterhaltung und immer wieder für Lachen bei den Zuschauern.

„Don Juan – Liebhaber aus Leidenschaft“ wird am 30. Juni, 18.30 Uhr, noch einmal open air auf dem Gelände des Rathenower Wassersportvereins Kanu aufgeführt. Karten gibt es nur an der Abendkasse. Mehr Infos auf www.theater-lichtblick.de.