Neue Mitarbeiter für unterbesetzte Gefängnisse

dpa

Berlin (dpa) Berliner Gefängnisse sind chronisch unterbesetzt, vereinzelt haben Mitarbeiter in den vergangenen Jahren ihre Position missbraucht und für Insassen geschmuggelt.

Nun treten in den Haftanstalten 20 neue Mitarbeiter ihre Beamtenlaufbahn an, wie die Senatsverwaltung für Justiz am Montag mitteilte. Eine zuvor veröffentlichte Antwort der Justizverwaltung auf eine Anfrage der CDU hatte ergeben, dass seit Anfang 2010 sechs Mitarbeiter Berliner Gefängnisse entlassen wurden, weil sie für Insassen unter anderem Drogen und Mobiltelefone geschmuggelt hatten.

„Nur mit gutem Personal können wir die Inhaftierten dazu befähigen, nach ihrer Entlassung ein Leben ohne Straftaten zu führen“, erklärte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) mit Blick auf die Neuanstellungen. Nach Angaben der Senatsverwaltung für Justiz beginnen die sieben Frauen und 13 Männer am ersten Mai in den Haftanstalten Tegel, Moabit, Plötzensee, der Justizvollzugsanstalt für Frauen und der Jugendstrafanstalt ihren Dienst. Die neuen Mitarbeiter würden in den Vollzugsanstalten „dringend erwartet“, erklärte Behrendt. „So reduzieren wir Schritt für Schritt die Personalnot in den Berliner Gefängnissen, die über Jahre aufgebaut wurde.“

Wie eine am Montag veröffentlichte Antwort der Justizverwaltung auf eine Anfrage der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus ergeben hatte, wurden seit Anfang 2010 sechs Mitarbeiter Berliner Gefängnisse wegen Schmuggels für Insassen entlassen. Gegen alle betroffenen Mitarbeiter wurde strafrechtlich ermittelt. Nur ein Strafverfahren aus dem Jahr 2017 laufe noch, alle anderen seien abgeschlossen.

Fünf Vorfälle hätten sich in der Haftanstalt Moabit abgespielt, einer in der Jugendstrafanstalt. In Moabit und der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel flogen außerdem jeweils zwei externe Mitarbeiter dabei auf, wie sie Drogen und Handys in die Gefängnisse schmuggelten. Auch die JVA Heidering erteilte demnach im Jahr 2017 einem externen Mitarbeiter unbefristetes Hausverbot, nachdem dieser verbotene Gegenstände ins Gefängnis geschmuggelt hatte.

Der parlamentarischen Anfrage der CDU waren Medienberichte vorangegangen, wonach Mitarbeiter Berliner Strafanstalten gegen Geld Drogen in die Gefängnisse schmuggelten. Nach Angaben der Senatsverwaltung sind derzeit knapp 200 Stellen im Berliner Justizvollzug unbesetzt. 265 Menschen befinden sich derzeit in Ausbildung.