dpa

Potsdam/Berlin (dpa) Berliner Imker folgen zunehmend dem Aufruf ihrer brandenburgischen Kollegen und stellen ihre Völker im Umland auf. „Wir spüren Effekte“, sagte Holger Ackermann, Sprecher des Brandenburgischen Imkerverbandes, mit Blick auf eine Werbeaktion von 2015.

Damals hatte der Verband Bienenvölker auf dem Dach der brandenburgischen Landesvertretung in Berlin aufgestellt, um für Imker und mehr Bienenvölker in Brandenburg zu werben. Die 2017 bei dem Sturm Xavier ums Leben gekommenen Bienen sollen in den kommenden Tagen ersetzt werden, kündigte Ackermann an. Der Verbandssprecher appellierte an die Berliner, sich bei den örtlichen Vereinen in Brandenburg zu melden, wenn sie Standorte suchen.