Eine Gefahr ist beseitigt, eine bleibt

Judith Melzer-Voigt

Wuthenow (MOZ) Wer mit dem Fahrrad eine Tour von Neuruppin nach Wuthenow plant, muss vor dem Dorf ganz vorsichtig fahren, um nicht zu stürzen: Der Radweg dort ist in einem sehr schlechten Zustand. Wurzeln haben dazu geführt, dass der Belag wellig geworden ist und schnell zur Stolperfalle werden kann. Dazu kommt, dass Radler vor Ort sehr zügig unterwegs sind, da sie gerade den Berg hinter sich gelassen haben. Da kann es aufgrund der Unebenheiten auf der Fahrbahn schnell zu Unfällen kommen. Doch die Stadt will die Situation vor Ort verbessern.

„Ja, solche Pläne gibt es“, bestätigte Stadtsprecherin Michaela Ott. „Denn der kombinierte Geh- und Radweg, insbesondere im Kurvenbereich von der Lindenallee bis Ortseingang Wuthenow, ist tatsächlich in einem schlechten Zustand.“ Schuld seien eine „Reihe von Wurzelaufbrüchen sowohl im gepflasterten als auch im asphaltierten Bereich“. Für ersteres Areal zeichnet der Stadtservice verantwortlich. Er wird laut Ott mit der Ausbesserung beauftragt. „Die Reparatur des asphaltierten Bereiches wird über den noch abzuschließenden Rahmenvertrag zur Schlaglochflickung und Risssanierung realisiert werden“, versicherte die Stadtsprecherin. Wann genau das über die Bühne gehen soll, steht aber noch nicht fest. Denn sowohl beim Stadtservice als auch beim Flicken von Schlaglöchern könne es zu zeitlichen Verschiebungen kommen, immer abhängig davon, welche Vorhaben derzeit Priorität haben und welche im Gegenteil noch etwas auf sich warten lassen können.

In diesem Punkt gibt es also Hoffnung für Radfahrer, dass sich bald etwas bessert. Anders sieht es hingegen mit dem Radwegebau von Wuthenow in Richtung Gnewikow aus. Dort sollte der gefährliche Kurvenbereich deutlich entschärft werden. Im aktuellen Haushalt ist das Projekt bereits enthalten. Gebaut wird 2018 aber nach jetzigem Stand nicht. Hintergrund ist unter anderem ein anderer Radwegebau im Bereich Neuruppin – der von Nietwerder nach Wulkow. Er wird deutlich teurer als ursprünglich geplant. Zu den aktuellen Zahlen gibt es aus dem Rathaus noch keine Angabe.

Stadtsprecherin Ott gab lediglich an, dass derzeit die Entwurfsplanung für das Projekt erfolgt, „um den erforderlichen Flächenankauf über einen noch zu erarbeitenden Grunderwerbsplan realisieren zu können“. Darüber hinaus werden voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte Fördermittel für das Vorhaben beantragt. Dennoch: „Die Umsetzung der Maßnahme in 2018 ist unwahrscheinlich“, so Michaela Ott.