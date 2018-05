Tausende fordern bei Kundgebungen bessere Arbeitsbedingungen

dpa

Frankfurt (Oder) (dpa) Tausende Menschen haben bei Gewerkschaftskundgebungen in Brandenburg anlässlich des Tags der Arbeit bessere Arbeitsbedingungen gefordert.

Rund 5000 Demonstranten zog es am Dienstag nach Frankfurt (Oder) an die Oderpromenade zum Brückenfest, wie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Region Ostbrandenburg mitteilte. Eine Kernforderung sei mehr Tarifbindung in Unternehmen gewesen.

In Cottbus kamen der Gewerkschaft zufolge rund 500 Demonstranten am Stadtbrunnen zusammen - ähnlich viele wie in den Vorjahren. Neben dem Aufruf für starke Betriebsräte und Solidarität in Unternehmen war das Zusammentreffen auch ein Protest gegen die rechtspopulistische AfD, wie es vom DGB Region Südbrandenburg hieß. Die Partei hatte für denselben Tag ebenfalls eine Kundgebung in der Stadt geplant.