Bollhagen-Gymnasiasten fast auf dem Treppchen

Roland Becker

Velten/Potsdam (MOZ) Da haben die Gymnasiasten der 8b des Hedwig-Bollhagen-Gymnasiums aber nochmal richtig Power gemacht! Waren sie vor der Endrunde im Wettbewerb „Mission Energiesparen“ der Erdgas Mark Brandenburg (EMB) noch auf Platz sechs gewesen und damit gerade so ins Finale gekommen, so konnten sie am Donnerstag in Potsdam richtig punkten.

Bei der Präsentation ihres Modells einer Umwelt-Kita kamen sie au Platz zwei und wurden nur von der am Ende den Sieg einfahrenden Mannschaft der Goethe-Oberschule Trebbin geschlagen. Das grandiose Finale sorgte dafür, dass die Veltener noch zwei Plätze gutmachten und auf Rang vier landeten. Ihnen fehlte nur ein einziger Punkt, um aufs Siegertreppchen zu gelangen. Laut Physiklehrer Volker Henning soll das Preisgeld von 500 Euro in das Budget für die im Juni geplante Klassenfahrt fließen.

Die Veltener überzeugten die Jury nicht nur mit pfiffigen technischen Lösungen wie einer Lichtsteuerung per Bewegungsmelder, sondern auch durch einen eigens getexteten Kita-Song. Außerdem zeigten sich laut Henning die Juroren begeistert von den in die Präsentation eingebauten Aspekten zur ökologischen Erziehung der Kita-Kinder. „So haben wir zum Beispiel unser Zwiebelspiel vorgestellt, bei dem Kinder auf spielerische Weise lernen, wie man Heizkosten spart, indem man sich mehrere Schichten Kleidung anzieht.“

Die Präsentation konnten nur fünf Schüler vorstellen. Es dürfte aber für sie Ansporn gewesen sein, dass die ganze Klasse mit nach Potsdam gekommen war, um das Finale zu verfolgen. Henning: „Wir haben dafür einen Wandertag genommen.“