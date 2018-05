Rosi Hempel geht regelmäßig in die Luft

dpa

Eggersdorf (dpa) Rosemarie Hempel schaut prüfend in den klaren, sonnigen Frühlingshimmel. „Herrliches Flugwetter“, stellt die 78 Jahre alte Strausbergerin fest.

Dann zieht sie das kleine Ultraleichtflugzeug Ikarus C 42 aus dem Hangar. Mindestens 20 Kilometer weit könnte sie heute aus der Luft sehen, schätzt die erfahrene Pilotin. „Sonne, Wolken, Thermik - alles da für den perfekten Flug“, schwärmt sie.

Darauf hofft auch Flugschüler Hans-Jürgen Herget, der zusammen mit seiner erfahrenen Lehrerin in dem Zweisitzer abheben will. Doch vor dem Vergnügen steht die Sicherheit, das hat der 62-Jährige aus Wandlitz (Barnim) von ihr gelernt. Er umkreist die weiße Propellermaschine, inspiziert Anschlüsse, kontrolliert Öl-Temperatur, im Flugzeuginneren auch Mittelsteuer und Gaspedal, während ihn Hempel genau beobachtet. Er schätze die Pilotin sehr - menschlich und auch fachlich, sagt Herget, bevor er Platz nimmt, die Kopfhörer aufsetzt und die Maschine auf das Rollfeld des Flugplatzes Eggersdorf (Märkisch-Oderland) steuert.

„Rosi hat die Fliegerei im Blut“, bestätigt Walter Wagner und die Anerkennung in seiner Stimme ist nicht zu überhören. Der Berliner putzt gerade seinen Motorflieger vor dem Hangar in Eggersdorf. Nach der Winterpause hat er mit der kleinen Maschine bereits eine Platzrunde gedreht. Mit der erfahrenen Fluglehrerin an seiner Seite - wie es vorgeschrieben ist, wenn jemand länger nicht abgehoben ist. Die gelernte Werkzeugmacherin hat während des Übungsflugs überprüft, ob Wagner die Sache mit dem Fliegen noch drauf hat. „Man fühlt sich einfach sicher mit ihr“, bekennt er. Dass sie selbst noch fit dafür ist, hat ihr gerade erst wieder ein Flugmediziner bestätigt, dem sich Piloten regelmäßig vorstellen müssen.

„Ich fühle mich nicht wie 78, war noch nie in meinem Leben krank“, sagt Hempel. Ans Aufhören will sie noch lange nicht denken. Denn dann würde ihr etwas sehr Wichtiges fehlen im Leben, meint sie leise. Gemeinsam mit ihrem Mann Werner hat die gebürtige Sachsen-Anhalterin nach der Wende die Flugschule „Märkische Schweiz“ aufgebaut. Im vergangenen Jahr ist ihr langjähriger Partner - den sie natürlich bei der „Fliegerei“ kennengelernt hatte - verstorben. „Er war immer mein Vorbild, ohne ihn ist es schon schwer“, bekennt die ansonsten recht resolut auftretende Frau. Das Fliegen will sie nicht auch noch verlieren - etwas, was Hempel mit 17 Jahren aus Neugierde erlernte. „Das war damals eine reine Männerdomäne. Ich aber wollte das auch können.“

Und zwar so gut, dass sie während des Sportstudiums in den 1970er Jahren zur DDR-Nationalmannschaft im Segelfliegen gehörte. Auch heute noch seien Frauen selten in der Fliegerei, sagt Hempel. Unter ihren rund 700 Flugschülern waren bisher fast nur Männer. Von 1964 bis 1988 hat sie Segelflug unterrichtet, danach nur noch auf Ultraleichtmaschinen. „Segelflug ist sehr zeitaufwendig, denn die Flieger müssen ja in die Luft gezogen werden. Deshalb mache ich das nicht mehr“, sagt sie bestimmt. Doch das Unterrichten gehöre für sie zum Fliegen einfach dazu, meint die 78-Jährige, die schon in halb Europa und sogar in Afrika mit dem Flugzeug unterwegs war. „Brandenburg ist allerdings von oben am schönsten - aus 1000 bis 600 Metern Höhe, mit vielen Gewässern und abwechslungsreicher Landeschaft.“

Den Nervenkitzel beim Fliegen brauche sie nicht, stellt die Strausbergerin klar, die viel Wert auf Sicherheit legt. Bei Gewitter sei es gefährlich. „Da sollte man immer am Boden bleiben und sein Schicksal nicht herausfordern“. Auch „bockiger Wind“, tief hängende Wolken und Sichtweiten unter fünf Kilometern seien zum Fliegen ungeeignet. Zudem sollte jeder Pilot wissen, dass nach drei, bis vier Stunden Flug unbedingt getankt werden müsse, erklärt Hempel, die aktuell vier Flugschüler hat. „Ich weiss, dass Rosi eine fundierte Ausbildung hatte und damit nicht gerade anfällig für Unfälle ist“, betont Flugschüler Herget. Auch in schwierigen Situationen sei die Fluglehrerin „die Ruhe selbst“.

Mindestens 35 Flugstunden müssen angehende Piloten in der Regel absolvieren. „Mancher hat es nach 30 Stunden schon drauf, ein anderer erst nach 40 - jeder Flugschüler ist anders“, weiß sie aus Erfahrung. Besonders das Starten und Landen in unterschiedlichen Wettersituationen seien knifflig, aber letztlich reine Übungssache. Ihre Vorsicht hat sich für Hempel ein Leben lang ausgezahlt. „Sonst würde ich ja nicht mehr leben“, lautet ihr knapper Kommentar.