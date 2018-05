dpa

Groß Kreutz (dpa) Ein Schwimmer wird in der Havel bei Groß Kreutz (Potsdam-Mittelmark) vermisst.

Die Ehefrau habe die Rettungskräfte am Montag alarmiert, wie die Poilzei am Dienstag mitteilte. Rettungstaucher, Feuerwehr und Wasserortungshunde suchten bis zum Montagabend vergeblich nach dem Mann.

Am Dienstag sollte die Suche fortgesetzt werden. Das Ehepaar befand sich den Angaben zufolge in einem Kajütboot am Havelufer, als sich ein Beiboot löste. Der Mann ging ins Wasser, um es zurückholen und ging dann plötzlich unter.