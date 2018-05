Lidl sieht sich gerüstet

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Endgültig auf den Weg gebracht werden soll am morgigen Donnerstag von den Stadtverordneten der Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für den großflächigen Einzelhandel am Berliner Tor und die dann notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes. Die Sitzung des Stadtparlamentes beginnt um 19 Uhr im Rathaus am Markt.

Kritisch gesehen werden die Neubaupläne des Lebensmitteldiscounters Lidl, der seine Verkaufsfläche erheblich ausweiten möchte, was vermutlich zu Lasten der dort agierenden Einzelhandelsunternehmen gehen könnte. Voraussichtlich wird nicht nur der erst 2009 eröffnete Lidl-Markt weichen, sondern auch das jetzige Geschäftshaus am Berliner Tor. Hinter verschlossenen Türen sollen sich die Fraktionenvorsitzenden darauf verständigt haben, dass allen Gewerbetreibenden Ersatzfläche zur Verfügung gestellt werden sollen, sodass niemand um seine Existenz bangen muss. Lidl ist bereit, den eigenen Neubau um einen Anbau zu erweitern, wo ein Teil der Läden unterkommen kann. Unbeantwortet blieb zuletzt auch im Hauptausschuss aber die Frage, wie die Einzelhändler die Bauphase überbrücken können. Vom Abriss bis zur Eröffnung des Neubaus sollen nach Lidl-Angaben sechs Monate vergehen. Während die Verantwortlichen von Lidl darüber nachdenken, für die Bauzeit ein Ersatzobjekt anzumieten oder sogar ein Zelt aufzustellen, um in Zehdenick ohne Unterbrechungen Lidl-Produkte verkaufen zu können, ist das Schicksal der Mieter des jetzigen Geschäftshauses am Berliner Tor für diese Zeit aber nicht geklärt.

Wie auch immer das Bebauungsplanverfahren ausgehen wird, Lidl ist darauf vorbereitet. Der Portfoliomanager von Lidl, Wolfgang Jaletzky, ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass sich sein Unternehmen bereits alle erforderlichen Flächen über Optionen gesichert habe. Sogar Einblicke in die bestehenden Mietverträge hat das Unternehmen. „Ich kenne ihren Mietvertrag in allen Details“, stellt Jaletzky gegenüber dem Inhaber des Elektrofachgeschäftes von Bernd Reisener fest. Kein Platz dürfte nach der Neugestaltung des Einkaufszentrums mehr für das Dänische Bettenlager an diesem Standort sein. Die Stadtverwaltung Zehdenick ist bereits in Gesprächen mit dem Filialisten, welche Optionen es für ihn in der Stadt geben könnte. Es gibt Bestrebungen, das Einzelhandelsunternehmen auf jeden Fall in Zehdenick zu halten.