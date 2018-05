Landrat verkauft Schwedentaler

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Der Besuch des Landrats ist für den heutigen Mittwochvormittag auf dem Märkischen Platz angekündigt. Allerdings handelt es sich nicht um denjenigen, der aktuell im Amt ist, sondern um einen seiner Vorgänger. Genauer gesagt, wird Landrat Jacob Friedrich von Briest erwartet (alias Michael Schönberg). Der Landrat, der 1661 ein prächtiges Gutshaus in Böhne errichtete, das es heute noch gibt, war eine wichtige Gestalt bei der Befreiung Rathenows von den Schweden. Das war im Juni 1675. Was damals geschah, zeigen die Schwedentage 2018 am 23. und 24. Juni. Für diese wirbt der Landrat heute auf dem Wochenmarkt. Zugleich werden Komparsen gesucht. Ferner wird der Schwedentaler angeboten, durch dessen Erwerb die Finanzierung der Aktionstage unterstützt wird. Mehr Infos auf https://rathenower-schwedentage.jimdo.com.