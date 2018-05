Marketingchef geht von Bord

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Langeweile wird bei Werner Siegler nicht aufkommen. Der Marketingchef der Stadtservicegesellschaft Oranienburg (SOG) ist am Montag nach 19 Jahren in Diensten der SOG in den Ruhestand verabschiedet worden. Mehr Zeit wird er mit mittlerweile 65 und einhalb Jahren jetzt für seine drei Enkelkinder haben. Auch der Garten mit allein 40 unterschiedlichen Dahlienarten will gepflegt werden. Reisen und Gemäldeausstellungen sind ihm ebenfalls wichtig und stehen sicher häufiger auf dem Plan von Werner Siegler und seiner Frau.

Mit „diplomatischem und strategischem Geschick“ habe er die Herausforderungen des Marketings zunächst der Eisbahn und seit gut 16 Jahren die der Turm-Erlebniscity erfolgreich gemeistert, lobte SOG-Geschäftsführer Kay Duberow die Verdienste Sieglers. Mehr als sieben Millionen Gäste hätten in dieser Zeit die Drehkreuze im Turm passiert – alle Veranstaltungen dort eingerechnet seien es sicher mehr als zehn Millionen Besucher, so Duberow. „Sie waren stets ein kluger und sachkundiger Ratgeber, oft auch ein unbequemer Mahner, der im Turm von allen geschätzt worden ist“, so Duberow.

Die SOG bedankte sich mit einer Original Heisig-Druckgrafik, die der renommierte Künstler persönlich signiert hat. Werner Siegler, der in Moskau studiert hatte, Russisch, Englisch und Französisch wie seine Muttersprache beherrscht, lebt mit seiner Familie seit 1980 in Oranienburg. Bis 1990 stand er im diplomatischen Dienst des DDR-Außenministeriums und war unter anderem in den USA, Irland, Griechenland und Polen im Einsatz. „Als Ausländer bin ich dort überall freundlich und mit Respekt aufgenommen worden. Das erwarte ich Ausländern gegenüber auch hierzulande. In Oranienburg leben Menschen aus fast 100 Nationen. Weltoffenheit und Mitmenschlichkeit haben wir in der Turm-Erlebniscity immer groß geschrieben. Dies zu bewahren und zu pflegen, wünsche ich mir auch künftig“, sagte Siegler in einer kleinen Feierstunde. Seine Nachfolgerin im Marketing ist Vivien Bayer.