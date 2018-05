Tierpark und Leitsystem begutachtet

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Mitte vergangenen Jahres hat die Wirtschaftsfördergesellschaft Inkom die Tourismuskoordination für die Fontanestadt übernommen. Seitdem hat sich einiges getan. Geschäftsführer Axel Leben gab jetzt eine kurze Bilanz über bisherige Vorhaben und künftige Projekte.

Zuerst einmal wurde das touristische Leitsystem Neuruppins ganz genau unter die Lupe genommen, erklärte Leben. In welchem Zustand ist es? Was genau gibt es in der Stadt? Passen die Inhalte noch? Das Ergebnis: Das Leitsystem ist ganz schön dreckig. Daher wurde es gereinigt und anschließend genau dokumentiert. Dabei stellte sich laut Leben auch heraus, dass eine inhaltliche Überarbeitung an der einen oder anderen Stelle sinnvoll wäre. „Daran arbeiten wir gemeinsam mit der Stadtverwaltung“, so der Geschäftsführer.

Die Inkom unterstützt außerdem die Entwicklung der Kyritz-Ruppiner Heide. In diesem Bereich geht es vor allem um die Ausschilderung in Form von Säulen, die entstehen sollen. „Eine davon wird auch irgendwann einmal am Rheinsberger Tor stehen“, erklärt Leben. So könne ein touristisches Leitsystem für das Areal entwickelt werden, erklärte Axel Leben.

Ein weiterer Fokus der Wirtschaftsförderer liegt nun auf dem Tierpark Kunsterspring. Dieser soll auf lange Frist besser und vor allem enger an die Stadt angegliedert werden. „Das ist eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen“, so Leben.

Mit dem Gesundheitstourismus will die Stadt in Zukunft bei Besuchern punkten. Mit einem ersten Flyer zum Thema waren Geschäftsführer Leben und seine Kollegen vor Kurzem auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin. Dort seien interessante Kontakte zustande gekommen, unter anderem zur Firma SCC-Events, erklärt der Geschäftsführer. Die Marketingabteilung des Unternehmens, das Veranstaltungen wie den Berlin-Marathon oder den Swim-Run in Rheinsberg auf die Beine stellt, war jetzt in Neuruppin zu Gast. „Wir haben einige Sachen besprochen, was gemeinschaftliche Veranstaltungen betrifft“, sagt Axel Leben. Konkreter wollte er da aber noch nicht werden.

Die Inkom hat auch einen Arbeitskreis Tourismuskoordination ins Leben gerufen. Die Partner in diesem Bereich – der Tourismusservice Bürgerbahnhof und das Stadtmarketing – wollen enger zusammenarbeiten. „Da erwarten wir noch mehr Synergien als es in der Vergangenheit war“, so der Inkom-Chef.