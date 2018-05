dpa

Potsdam (dpa) Brandenburger erledigen offensichtlich besonders gern ihre Steuererklärung online.

Im bundesweiten Vergleich gaben die Brandenburger 2017 am häufigsten ihre Einkommensteuererklärung für das Vorjahr digital mit dem Elster-Programm ab, wie das Finanzministerium am Dienstag in Potsdam mitteilte. Das entspreche 70 Prozent der Steuerpflichtigen im Land. Der bundesweite Durchschnitt liege bei gut 62 Prozent.