Solidarische Sturmwarnung

Marco Winkler

Hennigsdorf (MOZ) „Wir brauchen kein Deutschland, kein Brandenburg, kein Hennigsdorf zuerst.“ Innenminister Karl-Heinz Schröters (SPD) Solidarität fordernde Worte auf der Maidemo in Hennigsdorf zielten Richtung America-first-Politik von US-Präsident Trump.

Zur Kundgebung riefen Gewerkschaftsbund DGB, SPD und Linke für die Kreise Oberhavel und Havelland auf. Schröters Rede geriet global. Trump, der trotz aktueller Verschiebung, Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU einführen will, verunsichere auch die Menschen in Hennigsdorf. Stürmische Zeiten stünden an, die Zusammenhalt erfordern.

Doch Solidarität ist auch im vermeintlich kleineren Kampf um faire Löhne und bessere Arbeitsbedingungen ein Weg der Widerstände. Gewerkschaften und Betriebsräte werden oft als Störenfriede wahrgenommen – nicht nur von den Arbeitgebern, die immer gezielter versuchen würden, solche Interessenvertretungen zu verhindern, wie Hans-Joachim Schumann, Vorsitzender des DGB-Kreisverbandes Oberhavels, berichtete. Auch die Belegschaft müsse überzeugt werden. „Viele Kollegen verstehen unsere Arbeit nicht, denken, wir wollen nur Stunk machen“, so Kai Scherbarth, Betriebsratsvorsitzender bei Amazon in Brieselang. „Bei ständig steigenden Gewinnen von Amazon steigen die Löhne zu gering, das wird mittlerweile von immer mehr Menschen als unfair wahrgenommen.“ Wie Amazon macht auch Bombardier immer wieder Schlagzeilen mit profitorientierten Umstrukturierungen, bei denen Mitarbeiter auf der Strecken bleiben. Dass das Unternehmen trotz anderer Vorhaben 50 Prozent der Produktion – und damit 400 von 800 Arbeitsplätzen – erhält und nicht nur auf Entwicklung setzt, sieht der Betriebsratsvorsitzende Volkmar Pohl als Erfolg. „In den kommenden Jahren müssen wir aufpassen, dass umgesetzt wird, was vereinbart wurde“, so Pohl.

Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther (SPD) betonte die Signifikanz, die „seine“ Stadt mit ihren insgesamt 4 000 Industriearbeitsplätzen in Brandenburg habe.(Seiten 2 und 13)