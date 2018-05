Audi flüchtet nach Unfall mit Radfahrer

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die Polizei sucht nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Berliner Straße in Zehdenick Fahrer und Beifahrer eines silberfarbenen Audis, der sich nach einem Zusammenstoß mit einem zwölfjährigen Radfahrer von der Unfallstelle geflüchtet ist.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Montagabend zwischen 19.10 und 19.30 Uhr. Der Zwölfjährige wollte in Höhe der Kapellenstraße die Fahrbahn überqueren, als er von dem Audi angefahren wurde. Der Junge stürzte über die Motorhaube. Er erlitt an Bauch und Rücken schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung stationär im Krankenhaus aufgenommen. Der Unfallfahrer verließ die Unfallstelle ohne anzuhalten in Richtung Falkenthaler Chaussee. In dem Fahrzeug sollen zwei Männer gesessen haben. Die Unfallstelle liegt in einer Tempo-30-Zone. Besonders in den Abendstunden wird auf der Berliner Straße des Öfteren gerast. Es ist nicht der erste schwere Verkehrsunfall dort.

Die Polizeiinspektion Oberhavel bittet dringend um Mithilfe: Wer kann Angaben zu dem geflüchteten Fahrzeug und dessen Insassen machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Oberhavel zu wenden, Telefon 03301 8510.