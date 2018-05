3200 Besucher beim Traktorentreffen

Holger Rudolph

Rüthnick 3 200 Besucher zählten die Herzberger Landmaschinen-Freunde am Dienstag beim Traktortreffen auf der Festwiese nahe Rüthnick. Mehr als 200 Aussteller zeigten historische Traktoren, Lkw und Pkw und boten sie teilweise auch zum Kauf an.

Vorstandsmitglied Hans-Töpfer vom Verein Freunde alter Landtechnik und Traktoren (Falut) war sehr zufrieden mit der Resonanz. In den Vorjahren seien es zwar etwas mehr Besucher gewesen. Dass trotz stürmischer Böen und vergleichsweise kühlem Wetter noch so viele Menschen kamen, sei eine Belohnung für die monatelange Vorbereitung des Treffens. Ein thematischer Schwerpunkt waren diesmal IFA-Trecker aus der DDR. Dazu gehören unter anderem die Marken Pionier, Famulus und ZT. Auch die Marke Lanz-Bulldog wurde mit Fachbeiträgen näher beleuchtet. Ausfahrten auf dem Planwagen eines Traktors gehörten ebenso zu dem besonders bei Familien mit Nachwuchs beliebten Begleitprogramm wie die erstmals angebotenen Kinder-Quad-Fahrten.

Einige Traktoren hatten eine weite Anreise hinter sich. Die wohl längste Strecke legte ein Eicher 295b „Panther“ aus dem Jahr 1959 zurück, der noch bis vor kurzem auf einem Gehöft nahe Husum stand. Die meisten Trecker-Fans kamen aus Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel, der Prignitz und der Uckermark. Aber auch bis von Sachsen und Bayern her reisten Technikinteressierte an.

Viele der urigen Gefährte wurden in jahrelanger Kleinarbeit restauriert. Fast alle haben eine Zulassung für den Straßenverkehr. Potenziellen Käufern war vor allem wichtig, dass die alten Fahrzeuge dem einstigen Originalzustand möglichst nahekamen. Wer Glück hatte, dem wurden 10 000 Euro und mehr für einen raren Trecker geboten. Doch nur selten kam es zum Verkauf. Zu viel Zeit und Liebe hingen an den Sammlerstücken. Restauratoren wie potenzielle Käufer lobten die Traktoren als Wertanlage mit Wachstumschancen in einer Zeit von auf dem Geldmarkt kaum noch vorhandenen Zinsen.