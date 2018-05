Zuchterfolge trotz Stallzwang

Ingo Mikat

Neulangsow Die Delegierten des Kleintierzüchter-Kreisverbandes haben in der Remise Neulangsow ihrer Jahreshauptversammlung abgehalten. Gleich zu Beginn konnten sich Kleintierzüchter über Ehrungen freuen. Udo Beutling bekam die Ehrennadel als Meister der Rassekaninchenzucht des Landesverbandes. Für hervorragende Zuchtergebnisse im Bereich der Rassekaninchen erhielten Frank Brieskorn, Klaus Dieter Karau und Heinz Häßler silberne Ehrennadeln. Mit einer goldenen Ehrennadel wurde im Bereich Rassegeflügel Heribert Carius ausgezeichnet. Marga Opitz und Christian Kalk erhielten silberne Ehrennadeln.

Kreismeister im Bereich Wassergeflügel wurde Karsten Poschitzki, im Bereich Hühner Hartmut Schmidt. Wilfried Keil gewann einen Kreismeistertitel mit Zwerghühnern und Reinhard Schulz bei den Tauben, Gruppe F. Bei Tauben ohne F wurde Kollin Kreismeister und bei Kaninchen Klaus-Dieter Karau. Jugendkreismeister wurde Julius Kalk für hervorragende Ergebnisse in der Zwerghühnerzucht und Nick Galle für ausgezeichnete Kaninchen.

Im Rechenschaftsbericht erinnerte Vorsitzender Wilfried Keil an das zurückliegende Vereinsjahr. Der bis Ende April herrschender Stallzwang habe die Züchter und ihre Tiere schwer belastet. Dennoch seien sehr gute Zuchtergebnisse erreicht worden. Mit großen Anstrengungen realisierten die Mitglieder der 16 Vereine des Kreises zahlreiche traditionelle Veranstaltungen und Ausstellungen.

Am 9. September ist ein Kreiszüchtertag geplant. Am 15. und 16. Dezember soll zudem in Ortwig in der Sporthalle die diesjährige Kreisschau des Verbandes stattfinden. Wilfried Keil wurde von den Mitgliedern zum 1. Vorsitzenden des Kreisverbandes wiedergewählt. Neuer zweiter Vorsitzender ist jetzt der ehemalige Zuchtwart für Kaninchen, Alexander Hübner.