Neuruppin wird Fair-Trade-Stadt

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) 2 000 Städte auf der ganzen Welt tragen das Fair-Trade-Siegel. In Brandenburg ist es bisher nur Eberswalde. Doch das ändert sich am 1. Juni: Dann erhält Neuruppin ebenfalls diese Auszeichnung.

Die Stadtverordneten haben in der Vergangenheit diskutiert, ob Neuruppin Brandenburgs zweite Fair-Trade-Stadt werden soll. Am Ende fiel die Entscheidung dafür. Das hat Auswirkungen, denn durch die Kampagne soll das Bewusstsein für gerechte Produktionsbedingungen und soziale sowie umweltschonende Herstellungs- und Handelsstrukturen wachsen. Das bedeutet für Neuruppin konkret: In der Verwaltung wird Fair-Trade-Kaffee und mindestens ein weiteres fair gehandeltes Produkt verwendet. Bei Geschenken werden entsprechende Blumen berücksichtigt. Auf dem Neujahrsempfang der Stadt soll das Augenmerk auf solchen Produkten liegen. Sollte es während der Stadtverordnetenversammlung eine Bewirtung geben, muss diese zwei fair gehandelte Waren anbieten.

Was den Einzelhandel angeht, ist Neuruppin in Sachen Fair-Trade gut aufgestellt: Bereits vor rund einem Jahr hatte das Stadtmarketing sich bei Händlern und Gastronomen umgehört. Viele von ihnen boten fair gehandelte Waren an.(jvo)